Javier Rabanal, DT de Cusco FC, rotundo con los hinchas de Universitario: "Siempre noto..."

Universitario de Deportes y Cusco FC se enfrentarán por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Monumental de Ate. En medio de ello, Javier Rabanal, ahora entrenador del club cusqueño, salió al frente para hablar sobre la hinchada del club crema, su exequipo.

Javier Rabanal, DT de Cusco FC, dio fuerte comentario sobre la hinchada de Universitario

Rabanal llegó al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez junto a la delegación de Cusco FC para enfrentar a Universitario en el Monumental. En medio de su llegada, el entrenador fue entrevistado por distintos periodistas que le hicieron distintas preguntas.

Video: Jax Latín Media

Una de las cuestiones que le hicieron al estratega español fue sobre cómo se imagina que lo van a recibir los hinchas del club crema cuando pise el recinto de Ate. Para Javier Rabanal todo lo que dicen en redes sociales es totalmente a lo que recibe de los hinchas cuando lo ven en la calle declarando que son buenos con él.

“Me lo hacen sentir en la calle. Una cosas son las redes sociales y otra las redes sociales. Desde que estoy aquí está todo el mundo muy amable. Siempre noto el respeto de los hinchas de la U”, declaró el técnico español.

¿Cómo le fue a Javier Rabanal en Universitario?

Javier Rabanal se incorporó a Universitario de Deportes al comienzo del Torneo Apertura de la Liga 1 2026; no obstante, su bajo rendimiento y la falta de resultados en 12 encuentros entre torneo local y Copa Libertadores provocaron que el club lo destituyera en abril. En ese periodo, el técnico de 47 años sumó 5 triunfos, 4 empates y 3 derrotas.