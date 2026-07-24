Sporting Cristal analiza el fichaje de jugador que fue pretendido por Universitario: "Brasileño"

Sporting Cristal es uno de los clubes que más se han movido en el mercado de pases para el Torneo Clausura, donde concretaron la llegada de diversos jugadores, así como diversas salidas. En medio de ello, se conoció que están en busca de un nuevo fichaje y han puesto la mira en un volante brasileño que fue uno de los deseos de Universitario.

Sporting Cristal analiza el fichaje de jugador que fue pretendido por Universitario

La escuadra bajopontina es consciente de que debe poner todos los esfuerzos para escalar en la tabla de posiciones y mantener sus opciones de aspirar al título de la Liga 1 2026, por lo que necesitan cerrar la llegada de refuerzos que potencien su esquema. Precisamente, Gustavo Peralta reveló que están interesados en el fichaje de Leonai Souza.

Según reveló el periodista deportivo, la directiva de Sporting Cristal ha consultado las condiciones para la llegada del volante brasileño, quien anteriormente fue pretendido por Universitario, aunque aún no existen negociaciones formales.

Leonai Souza suena como posible fichaje de Sporting Cristal

"Sé que Sporting Cristal preguntó por el brasileño Leonai Souza, en su momento sonó en la 'U'. Han preguntado, no sé si esto avanzará en una negociación final, pero ayer preguntaron condiciones. Esto es porque están con una premura de encontrar un jugador en esa posición", fue la información que compartió el citado comunicador.

De acuerdo a lo señalado por el hombre de prensa, se trata de contactos preliminares y solo dependerá del club si presenta una oferta oficial. Además, señaló que es uno de los nombres que gusta considerando que están necesitados de reforzar su volante.

Números de Leonai Souza esta temporada

Leonai Souza no ha tenido la regularidad esperada en las filas de Nautico, de la Serie B de Brasil. En lo que va de la temporada, el volante solo ha podido jugar 10 partidos, sumando 445 minutos en campo, además de que no registra ni goles ni asistencias con su club.

Leonai Souza sonó para llegar a Universitario

A finales de la temporada pasada, Leonai Souza fue uno de los nombres que tenía Universitario en el radar ante la inminente salida de Rodrigo Ureña, algo que terminó sucediendo semanas después. De hecho, Gustavo Peralta indicó que el jugador tenía el deseo de vestirse de crema.