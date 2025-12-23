Futbolista brasileño que suena para fichar por Universitario reveló su futuro: "Salir campeón"
Destacado jugador de nacionalidad brasileña sorprendió a los hinchas luego de referirse a su futuro para la temporada 2026. ¿Llegará a Universitario de Deportes?
Universitario de Deportes tiene en carpeta diversos nombres para reforzar su plantel con miras a la temporada 2026. Uno de los futbolistas que forma parte de esas opciones es el pivote Leonai Souza. El nacido en Pontal, Brasil milita actualmente en Barcelona SC pero tiene el deseo de jugar en tienda crema, según indicó el periodista Gustavo Peralta.
Brasileño que suena para reforzar a Universitario habló de su futuro para el 2026
En ese sentido, el jugador de 30 años sorprendió a todos al referirse a su futuro para el 2026. Como se sabe, el último fin de semana terminó oficialmente la LigaPro 2025, por lo que algunas figuras empiezan a definir su continuidad en el plantel. Al respecto, Souza señaló que aún mantiene un vínculo con el 'Canario' sin embargo no tiene protagonismo.
Leonai Souza es actual figura de Barcelona SC
"Mi futuro pertenece a Dios, tengo un año más de contrato con el club pero todos se han dado cuenta que el profe (Rescalvo) no cuenta conmigo. Ahora a analizar y pensar bien. Tengo un año más de contrato", sostuvo el mediocampista.
(Video: KCH Radio)
De otro lado, Leonai Souza descartó que por ahora exista alguna negociación con Emelec de Ecuador, club al que fue vinculado recientemente. "La gente habla pero a mí no me ha llegado nada. Como saben que tengo un año más de contrato con el club, quizás es por eso. Mi voluntad es salir campeón con Barcelona SC y ojalá que se pueda algún día", agregó.
En ese sentido, el experimentado futbolista no dudó en revelar la condición que le puso a los directivos de Barcelona SC respecto a su continuidad en el equipo la próxima temporada. En todo momento, el ex Plaza Colonia de Uruguay aseguró que prioriza "tener minutos" con el cuadro ecuatoriano.
"Ya deje claro al entrenador y dirigencia que si voy a jugar poco, no me quiero quedar. No ser protagonista, pero sí ayudar al equipo. Si acá no tendré minutos, prefiero irme a un club donde si voy a tener minutos. Ya dejé claro eso a ellos, y ahora vamos a ver que toman en cuenta. Quiero quedarme, cumplir mi contrato pero no depende de mí", concluyó Souza.
