Desde Argentina revelan si Pablo Guede dejará Alianza Lima: “Hay una…”

Las críticas hacia Pablo Guede por la temprana eliminación en la Copa Libertadores siguen afectando al entrenador argentino, pese a que mantiene un gran rendimiento en el Torneo Apertura de la Liga 1, y mantiene a Alianza Lima en el segundo lugar, igualado en puntos con Los Chankas, que lideran la tabla. Muchos hinchas aún cuestionan el desempeño del conjunto blanquiazul.

En este sentido, desde Argentina, el medio ESPN reveló en una reciente transmisión que Guede estaría muy interesado en regresar a su país para dirigir a San Lorenzo, ya que, según ellos, el entrenador “se muere” por llegar a ‘El Ciclón’. Esto de acuerdo a información del comunicador Leandro Alves.

Medios en Argentina revelan si Pablo Guede dejará Alianza Lima

Según el periodista, existe la posibilidad de que en Alianza haya una cláusula que permita a Guede salir del club, siempre y cuando el equipo que lo convoque sea San Lorenzo.

“No lo pude confirmar, pero se habla de una supuesta cláusula de Guede que le permitiría salir si San Lorenzo lo llama. Tuvo la oportunidad de dirigir algunos partidos de Alianza Lima y, según dicen, se muere por dirigir a San Lorenzo”, explicó el mencionado comunicador.

Pablo Guede estaría en la órbita de San Lorenzo. Foto: X

Números de Pablo Guede en Alianza Lima

En la Liga 1, donde mantiene su invicto, Pablo Guede ha dirigido siete partidos, con cinco victorias y dos empates, compartiendo el primer lugar del torneo con Los Chankas. En la Copa Libertadores, en cambio, fue eliminado por 2 de Mayo en la Fase 1, tras registrar un empate y una derrota.

