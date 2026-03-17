- Hoy:
- Partidos de hoy
- Manchester City vs Real Madrid
- Millonarios vs Atlético Nacional
- Tabla Liga 1
- Convocados selección peruana
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Copa Libertadores
- Liga Peruana de Vóley
Juan Pablo Goicochea reveló por qué no volvió a Alianza Lima: “Priorice mi...”
Juan Pablo Goicochea explicó por qué no regresó a Alianza Lima. Además, reveló que tuvo conversaciones con un importante club de la Liga 1. ¿Qué dijo? Te lo comentamos aquí.
Juan Pablo Goicochea reveló por qué no volvió a Alianza Lima. En una reciente entrevista para L1 Max, el actual delantero de Defensor Sporting Club dio detalles sobre su vida futbolística. No obstante, sorprendió al señalar que pudo regresar a la Liga 1, pero que tenía la posibilidad de vestir dos camisetas: Sporting Cristal y Alianza.
Durante la conversación explicó que pudo llegar al Rímac a mitad de año; no obstante, dio a conocer que esto no pudo concretarse por diferentes motivos. Asimismo, también dio a conocer que estuvo en conversación con Franco Navarro, actual director deportivo del club, pero no aceptó debido a que no iba a tener minutos, por lo que vio con mejores ojos la oferta rimense.
Juan Pablo Goicochea reveló por qué no volvió a Alianza Lima
En primer momento habló sobre que pudo vestir la camiseta celeste señalando que esto fue el año pasado, no obstante, dio a conocer que por diversos motivos esto no pudo ser.
“Sí, fue real. A mitad del año pasado me llamaron, al final no se pudo concretar por diferentes motivos, pero bueno, ya está, pasado es pasado”, empezó diciendo el delantero.
“Yo no le cerraba las puertas a nadie, tenían un buen proyecto, pero hubo diferentes motivos que hicieron que no se concrete”, complementó.
Después dio detalles sobre la conversación que tuvo con Navarro para volver al club blanquiazul. “Sí hablé con Franco Navarro. El tema con Alianza, que no me van a dejar mentir, es que yo no iba a jugar; yo vi que en Cristal iba a tener más chances que en Alianza. Una pena, pero yo tengo que priorizar mi carrera”.
Juan Pablo Goicochea pudo volver a Alianza Lima. Foto: Instagram
Equipos dónde jugó Juan Pablo Goicochea
- EGB (Perú) → Al. Lima Sub-20 (Perú)
- Al. Lima Sub-20 (Perú) → Alianza Lima II (Perú)
- Alianza Lima II (Perú) → Alianza Lima (Perú)
- Alianza Lima (Perú) → Platense II (Argentina)
- Platense II (Argentina) → Defensor SC (Uruguay)
- Defensor SC (Uruguay) → Platense II (Argentina)
No olvides revisar tu agenda deportiva
