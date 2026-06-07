- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs España
- Francia vs Irlanda del Norte
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
- Mundial 2026
Héctor Cúper eligió entre Gianluca Lapadula o Raúl Ruidíaz y avisó a Universitario: "No los dos"
Revelaron que el entrenador de Universitario de Deportes le hizo saber a la administración del club que prefiere a uno de estos dos delanteros.
Universitario de Deportes se encuentra trabajando en la planificación de su próximo mercado de fichajes y aparecieron dos nombres: Gianluca Lapadula y Raúl Ruidíaz. Si bien en un principio se informó que ambos podrían llegar al tricampeón del fútbol peruano y no estaban condicionados, ahora esto acaba de cambiar y solo uno terminará fichando por la ‘U’.
PUEDES VER: Universitario anunció oficialmente el préstamo de dos futbolistas a club de Liga 1: "Éxitos"
En el reciente programa de 'Hablemos de Max', el periodista Gustavo Peralta informó que el exdelantero del AC Milan ya tiene el visto bueno de Héctor Cúper y que este ya está contando con el italiano-peruano para el inicio de la pretemporada el próximo 15 de junio.
“Gianluca Lapadula ya tiene el ok de Héctor Cúper. Es más, Héctor Cúper ya tiene un planeamiento de lo que va a empezar a hacer Universitario el 15 de junio con Lapadula, porque considera que confía en que se va a terminar dando y en la ‘U’ están expectantes de lo que vaya a pasar”, empezó declarando el comunicador.
Al ser consultado sobre si se mantiene la información de que tanto Lapadula como Ruidíaz llegarían juntos a Universitario de Deportes, Gustavo Peralta señaló: “Hace dos días me señalaron que para la ‘U’ como administración, los dos eran opción y los dos podían complementarse y podían estar”.
Luego, añadió que para el experimentado entrenador solo uno podrá convertirse en futbolista crema y que considera que, si llega Gianluca, entonces deberán buscar a otro delantero extranjero.
“Entiendo que hoy hablaron con Héctor Cúper y me dicen que uno u otro, no los dos. ¿Por qué? Principalmente porque hace dos días para la administración de la ‘U’ era diferente, pero han hablado con el técnico porque los dos tienen una edad, no son viejos para nada, pero consideran que llega Lapadula, sería mejor buscar un delantero extranjero más joven y de otras características”, finalizó.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90