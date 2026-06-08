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¡Confirmado! Se definió si Adrián Quiroz será nuevo jugador de Universitario: “Todo avanzado”

Se conoció el futuro del jugador de Los Chankas, quien en las últimas semanas ha sido vinculado con un posible fichaje por Universitario.

Antonio Vidal
Se confirmó el destino de Adrián Quiroz. Foto: composición Líbero/IG
Se confirmó el destino de Adrián Quiroz. Foto: composición Líbero/IG
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Universitario de Deportes quiere contar con sus mejores jugadores en gran nivel para coronarse campeón del Torneo Clausura. Por ello, desde la llegada de Héctor Cúper, los cremas vienen planificando lo que será el nuevo equipo y negocian con diversos futbolistas, teniendo en cuenta también los inminentes cambios en el esquema de juego.

Uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Adrián Quiroz. De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, en el programa 'Linkeados', se conocieron detalles sobre la posibilidad de que el jugador de Los Chankas se convierta en nuevo futbolista crema.

Héctor Cúper le hizo saber a la administración de Universitario quién debe llegar.

PUEDES VER: Héctor Cúper eligió entre Gianluca Lapadula o Raúl Ruidíaz y avisó a Universitario: "No los dos"

Se definió si Adrián Quiroz será nuevo jugador de Universitario

De acuerdo con Peralta, después del partido de este lunes de la selección peruana contra España, se definiría el tema de Quiroz. "Post partido de la selección peruana se define lo de Adrián Quiroz. Todo avanzado", explicó vía X el periodista.

Quiroz será nuevo jugador de Universitario

Quiroz será nuevo jugador de Universitario

Por lo que todo estaría previsto para que, después del compromiso de la Bicolor, se dé el anuncio sobre la incorporación del centrocampista. Esta noticia ha ilusionado a los hinchas del elenco crema.

Trayectoria de Adrián Quiroz

  • Universitario II (2021)
  • Atlético Grau (2021-2023)
  • Alfonso Ugarte (2023-2024)
  • Comerciantes FC (2024-2025)
  • Los Chankas (2025-presente)
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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