Pedro Gallese se sincera tras la caída de la selección peruana ante España: “Uno pierde la confianza”

Pedro Gallese habló tras el partido de la selección peruana ante España y analizó el rendimiento de la Bicolor dentro del terreno de juego, dejando una sentida reflexión luego de la derrota por 3-1. En sus primeras declaraciones, el 'Pulpo' reveló cómo se sintió tras el gol de Mikel Oyarzabal a los dos minutos de juego, señalando que este tipo de situaciones afectan anímicamente al equipo. Además, reconoció que Perú no fue lo suficientemente agresivo en la marca durante varios pasajes del encuentro.

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Por otro lado, el guardameta destacó la calidad de la selección española y resaltó que cuenta con futbolistas que militan en las mejores ligas del mundo, por lo que considera a la Roja como una de las principales candidatas a conquistar el Mundial.

"Después del gol volteé a ver cuántos minutos iban y ahí uno pierde la confianza. No fuimos muy agresivos en el primer tiempo. Son jugadores que están en las mejores ligas y seguramente pelearán el Mundial como uno de los candidatos. Ellos no se guardaron nada; sale uno del Arsenal y entra uno del City. Estos partidos hay que aprovecharlos para corregir”, fueron las primeras palabras del golero.

Con respecto a su autogol, que se convirtió en el tercero de los españoles, reconoció que fue error suyo y que le servirá para aprender. Además, entre risas, señaló que es mejor que pase en este tipo de compromisos que por puntos.

“Hay responsabilidad porque uno quiere cortar el centro. Al final es un error mío, pero también me sirve para aprender. ¿Hay que comerse uno de vez en cuando? Mientras no sea por puntos (entre risas)", finalizó el jugador.

¿De quiénes fueron los goles de España contra Perú?

El encuentro, que terminó 3-1 a favor de España, tuvo como protagonistas a Mikel Oyarzabal, quien abrió el marcador a los 2 minutos; a la estrella del Barcelona, Pedri, que amplió la ventaja a los 32'; y al desafortunado autogol de Pedro Gallese a los 53'.

Por el lado de Perú, el único tanto fue obra de Jairo Vélez, jugador de Alianza Lima, que es uno de los futbolistas más determinantes en la era de Mano Menezes.