Pedro Gallese anotó un autogol en el amistoso entre Perú y España. | Foto: captura/Movistar Deportes

Pedro Gallese cometió un tremendo error y anotó un autogol para que España golee 3-0 a Perú

¿Qué hiciste, Pedro? En su intento de despejar el balón, Gallese terminó empujándolo a su propia puerta y convirtió el tercero de España sobre Perú.