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Pedro Gallese cometió un tremendo error y anotó un autogol para que España golee 3-0 a Perú
¿Qué hiciste, Pedro? En su intento de despejar el balón, Gallese terminó empujándolo a su propia puerta y convirtió el tercero de España sobre Perú.
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