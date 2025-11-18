- Hoy:
Pedro Gallese nuevamente héroe: el 'Pulpo' atajó otro mano a mano y salvó a Perú - VIDEO
Chile casi convierte tras un contragolpe, pero Pedro Gallese nuevamente estuvo espectacular para contener un mano a mano de Arevena.
¡A ras de cancha! Así se vivió el golazo de Álex Valera en el Gazprom Arena de San Petsburgo
¡En la última jugada! Matías Lazo en propia puerta le da la derrota de Perú ante Chile - VIDEO
Transmisión de Movistar se vio opacada por celebración de ecuatorianos: "Sí se pudo"
¡Era el gol de las Eliminatorias! Edison Flores casi anota desde mediocampo el 1-0 de Perú
¡Para qué te traje! Andy Polo se perdió increíble gol para Perú que pudo ser el 1-0 ante Ecuador
¡Para qué te traje! Edison Flores se falló solo el 1-0 de Perú sobre Colombia - VIDEO
Pedro Gallese aterrizó en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez y cámara mostró escena - VIDEO
¿Titular fijo? Kevin Quevedo deleitó con magnífica jugada a días del Perú vs. Bolivia - VIDEO
