0
EN VIVO
Emelec vs Liga de Quito por las semifinales de Copa Ecuador

América TV EN VIVO, ver partido Perú vs Chile por amistoso internacional

MIRA la transmisión de América TV y vive el Perú vs Chile por una nueva edición del 'Clásico del Pacífico' en esta fecha FIFA de noviembre.

Diego Medina
Partido Perú vs Chile se verá EN VIVO por América TV.
Partido Perú vs Chile se verá EN VIVO por América TV. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Momento de ver un partidazo entre Perú vs Chile por un amistoso internacional de fecha FIFA. Ambos elencos volverán a verse las caras un mes después de su encuentro en octubre. Este 'Clásico del 'Pacífico' se llevará a cabo el martes 18 de noviembre a partir de las 12:00 hora peruana (14:00 horas de Santiago de Chile). Conoce todos los detalles para ver la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por América TV.

Perú y Chile se enfrentan en un amistoso internacional este martes 18 de noviembre en Sochi, Rusia, a las 12:00 AM (hora peruana), en el estadio Fisht.

PUEDES VER: Pronóstico Perú vs. Chile: cuánto paga el partido amistoso internacional por Fecha FIFA

¿Dónde ver Perú vs Chile?

Este partido entre Perú vs Chile por amistoso internacional se verá por América TV, el cual está disponible en el canal 4 y 704 HD de Movistar TV. Conoce todas las vías posibles para sintonizar este encuentro internacional:

América TV EN VIVO: señales de transmisión

Señal terrestre

Televisión Digital Terrestre

  • Lima, Callao, Chiclayo y Huancayo: Canal 4.1 (HD) y Canal 4.2 (SD) (Este último solo Lima y Callao)
  • Piura: Canal 2.1 (HD)
  • Trujillo: Canal 6.1 (HD)
  • Arequipa: Canal 13.1 (HD)
  • Cusco: Canal 29.1 (HD)

Televisión (VHF)

  • Chimbote y Piura: Canal 2
  • Lima, Ayacucho, Chiclayo, Huancayo y Tarapoto: Canal 4
  • Ica y Huancavelica: Canal 5
  • Huacho, Trujillo: Canal 6
  • Tarma: Canal 7
  • Tacna, Pucallpa y Iquitos: Canal 11
  • Cajamarca y Chuquibamba: Canal 9
  • Tumbes: Canal 12
  • Arequipa: Canal 13

Televisión Digital Terreste

  • Huánuco: Canal 15
  • Cusco: Canal 29
  • Puno: Canal 47
Perú vs Chile

Perú y Chile tendrán una 'revancha' en este amistoso internacional.

Señal satélite

  • DirecTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD)
  • Movistar TV: Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD)
  • Claro TV: Canal 4

Señal cable

  • Movistar Tv: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD)
  • Claro Tv: Canal 4 (SD) y Canal 504 (HD)
  • Cablemas: Canal 4 (SD) y Canal 110 (HD)
  • Cable Perú: Canal 4
  • Visión Perú: Canal 4
  • Cable Mundo - Moyobamba: Canal 1
  • Cable Vision - La Union - Piura: Canal 17
  • Telecable Smart - Paita: Canal 8
  • Cable Unión: Canal 7
  • Best Cable: Canal 4
  • Start Globalcom: Canal 13

¿Cómo ver América TV EN VIVO por internet?

América TV cuenta con su plataforma América TV GO, disponible gratis a través de la página web: tvgo.americatv.com.pe. Puedes sintonizarlo mediante tu PC, teléfono móvil y SmarTV.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Richard Acuña lanzó firme mensaje tras no lograr el ascenso con Vallejo: "Dejamos..."

  2. Universitario se arma para 2026: Fossati quiere a '9' que jugó en la Premier League y Serie A

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano