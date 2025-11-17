- Hoy:
- Partidos de hoy
- Emelec vs. Liga de Quito
- Selección peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
América TV EN VIVO, ver partido Perú vs Chile por amistoso internacional
MIRA la transmisión de América TV y vive el Perú vs Chile por una nueva edición del 'Clásico del Pacífico' en esta fecha FIFA de noviembre.
Momento de ver un partidazo entre Perú vs Chile por un amistoso internacional de fecha FIFA. Ambos elencos volverán a verse las caras un mes después de su encuentro en octubre. Este 'Clásico del 'Pacífico' se llevará a cabo el martes 18 de noviembre a partir de las 12:00 hora peruana (14:00 horas de Santiago de Chile). Conoce todos los detalles para ver la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por América TV.
¿Dónde ver Perú vs Chile?
Este partido entre Perú vs Chile por amistoso internacional se verá por América TV, el cual está disponible en el canal 4 y 704 HD de Movistar TV. Conoce todas las vías posibles para sintonizar este encuentro internacional:
América TV EN VIVO: señales de transmisión
Señal terrestre
Televisión Digital Terrestre
- Lima, Callao, Chiclayo y Huancayo: Canal 4.1 (HD) y Canal 4.2 (SD) (Este último solo Lima y Callao)
- Piura: Canal 2.1 (HD)
- Trujillo: Canal 6.1 (HD)
- Arequipa: Canal 13.1 (HD)
- Cusco: Canal 29.1 (HD)
Televisión (VHF)
- Chimbote y Piura: Canal 2
- Lima, Ayacucho, Chiclayo, Huancayo y Tarapoto: Canal 4
- Ica y Huancavelica: Canal 5
- Huacho, Trujillo: Canal 6
- Tarma: Canal 7
- Tacna, Pucallpa y Iquitos: Canal 11
- Cajamarca y Chuquibamba: Canal 9
- Tumbes: Canal 12
- Arequipa: Canal 13
Televisión Digital Terreste
- Huánuco: Canal 15
- Cusco: Canal 29
- Puno: Canal 47
Perú y Chile tendrán una 'revancha' en este amistoso internacional.
Señal satélite
- DirecTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD)
- Movistar TV: Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD)
- Claro TV: Canal 4
Señal cable
- Movistar Tv: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD)
- Claro Tv: Canal 4 (SD) y Canal 504 (HD)
- Cablemas: Canal 4 (SD) y Canal 110 (HD)
- Cable Perú: Canal 4
- Visión Perú: Canal 4
- Cable Mundo - Moyobamba: Canal 1
- Cable Vision - La Union - Piura: Canal 17
- Telecable Smart - Paita: Canal 8
- Cable Unión: Canal 7
- Best Cable: Canal 4
- Start Globalcom: Canal 13
¿Cómo ver América TV EN VIVO por internet?
América TV cuenta con su plataforma América TV GO, disponible gratis a través de la página web: tvgo.americatv.com.pe. Puedes sintonizarlo mediante tu PC, teléfono móvil y SmarTV.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90