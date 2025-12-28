Ex Emelec rechazó 2 ofertas del extranjero y afirmó que jugará en Alianza Lima por todo el 2026
Según pudo conocer Líbero, un exfutbolista de Emelec priorizó a Alianza Lima por encima de otros dos elencos del exterior y sorprendió a la hinchada blanquiazul.
Alianza Lima está a una sola firma de poder concretar la llegada del delantero argentino, Federico Girotti como su flamante '9' extranjero para la Liga 1 y fase preliminar de la Copa Conmebol Libertadores 2026. Sin embargo, en medio del mercado de pases, algunos futbolistas del plantel íntimo no dejan de estar en la mira de otras escuadras del extranjero.
Ex Emelec rechazó ofertas del extranjero para jugar en Alianza Lima el 2026
Fernando Gaibor, ex Emelec es uno de los jugadores que tuvo mayor protagonismo en el once titular tanto en la Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores y ahora está cerca de renovar su contrato. Bajo ese escenario, según pudo conocer Líbero en su edición impresa, dos clubes de Ecuador le hicieron llegar una importante oferta al destacado volante, pero prefirió seguir en La Victoria el 2026.
En efecto, el futbolista de 34 años le aseguró a la directiva que se encuentra comprometido con el proyecto deportivo de la próxima temporada, y no está dispuesto a moverse de Matute. Gaibor sabe que tiene todo el perfil para seguir siendo un referente en el mediocampo blanquiazul con miras al plano local e internacional.
La campaña de Fernando Gaibor en Alianza Lima el 2025
A lo largo de la temporada 2025, el pivote demostró su experiencia en varios conjuntos del exterior, además de su calidad profesional tras haber sido parte de la selección ecuatoriana. Por tal razón, registra la cantidad de 51 partidos oficiales por Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores; así también marcó 2 tantos, dio 5 asistencias y sumó 3,645 minutos.
Fernando Gaibor llegó a debutar oficialmente en Emelec durante el 2010, al mando del reconocido entrenador Jorge Sampaoli. Con el 'Bombillo', el experiementado futbolista hizo historia al permanecer por varias temporadas, de las cuales marcó la impresionante cantidad de 31 goles en un total de 230 compromisos. Su salida se dio en 2017.
Trayectoria profesional de Fernando Gaibor
Estos son los clubes que ha defendido el futbolista Fernando Gaibor en su carrera profesional.
- Emelec (Ecuador)
- Independiente (Argentina)
- Al-Wasl (Emiratos Árabes Unidos)
- Guayaquil City (Ecuador)
- Independiente del Valle (Ecuador)
- Barcelona SC (Ecuador)
- Alianza Lima
