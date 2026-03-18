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Partidos de hoy EN VIVO, jueves 19 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

Programación de los partidos en vivo para este jueves 19 de marzo. Tenemos fútbol en la Europa League y Conference, además, hay sorteo de Libertadores y Sudamericana.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este jueves 19 de marzo
Programación de partidos en vivo para este jueves 19 de marzo | FOTO: LIBERO
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Este jueves 19 de marzo tenemos una importante programación de partidos en vivo. En el 'Viejo Continente' se disputarán los duelos de vuelta de la Europa y Conference League. Además, en Sudamérica se realizará el sorteo para determinar los grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026. Consulta el horario y programación.

Horarios y canales para ver en vivo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

PUEDES VER: ¿A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores y dónde ver con Universitario, Cristal y Cusco?

Partidos de hoy en Europa League

HORARIOPARTIDOSTV
12:45Freiburg vs GenkESPN3, Disney+
12:45Lyon vs Celta de VigoESPN2, Claro Sports
12:45Midtjylland vs Nottingham ForestESPN, Disney+
15:00Porto vs StuttgartESPN4, Disney+
15:00Real Betis vs PanathinaikosESPN, Disney+
15:00Aston Villa vs LilleESPN2, Disney+
15:00Roma vs BolognaESPN3, Disney+

Partidos de hoy en Conference League

HORARIOPARTIDOSTV
12:45AEK Athens vs CeljeDisney+
12:45AEK Larnaca vs Crystal PalaceDisney+
12:45Mainz 05 vs Sigma OlomoucDisney+
12:45Raków Częstochowa vs FiorentinaDisney+
15:00Sparta Praha vs AZDisney+
15:00Shakhtar Donetsk vs Lech PoznańDisney+
15:00Rayo Vallecano vs SamsunsporDisney+
15:00Strasbourg vs RijekaDisney+

Partidos de hoy en Copa de Campeones

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Mount Pleasant Academy vs LA GalaxyDisney+
20:00Tigres UANL vs CincinnatiDisney+

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Grêmio vs VitóriaFanatiz, SporTV, Premiere
18:00Flamengo vs RemoYouTube, Premiere, Canal del Futbol
19:30Chapecoense vs CorinthiansFanatiz, Canal del Futbol

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
16:10Alianza vs Jaguares de CórdobaFanatiz, Win+ Futbol
18:20Deportes Tolima vs FortalezaFanatiz, Win+ Futbol
20:30Medellín vs JuniorFanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Serie A de Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Aucas vs Técnico UniversitarioZapping
16:30Orense vs Mushuc RunaZapping
19:00Emelec vs Independiente del ValleZapping

Partidos de hoy en Copa Libertadores Sub-20

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Flamengo Sub-20 vs Olimpia Sub-20DIRECTV Sports, DGO
18:30Palmeiras Sub-20 vs S. Wanderers Sub-20DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Primera División de Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Sportivo Trinidense vs Sportivo AmelianoTigo Sports

Los horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

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