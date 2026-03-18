Partidos de hoy EN VIVO, jueves 19 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

Este jueves 19 de marzo tenemos una importante programación de partidos en vivo. En el 'Viejo Continente' se disputarán los duelos de vuelta de la Europa y Conference League. Además, en Sudamérica se realizará el sorteo para determinar los grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026. Consulta el horario y programación.

Partidos de hoy en Europa League

HORARIO PARTIDOS TV 12:45 Freiburg vs Genk ESPN3, Disney+ 12:45 Lyon vs Celta de Vigo ESPN2, Claro Sports 12:45 Midtjylland vs Nottingham Forest ESPN, Disney+ 15:00 Porto vs Stuttgart ESPN4, Disney+ 15:00 Real Betis vs Panathinaikos ESPN, Disney+ 15:00 Aston Villa vs Lille ESPN2, Disney+ 15:00 Roma vs Bologna ESPN3, Disney+

Partidos de hoy en Conference League

HORARIO PARTIDOS TV 12:45 AEK Athens vs Celje Disney+ 12:45 AEK Larnaca vs Crystal Palace Disney+ 12:45 Mainz 05 vs Sigma Olomouc Disney+ 12:45 Raków Częstochowa vs Fiorentina Disney+ 15:00 Sparta Praha vs AZ Disney+ 15:00 Shakhtar Donetsk vs Lech Poznań Disney+ 15:00 Rayo Vallecano vs Samsunspor Disney+ 15:00 Strasbourg vs Rijeka Disney+

Partidos de hoy en Copa de Campeones

HORARIO PARTIDOS TV 18:00 Mount Pleasant Academy vs LA Galaxy Disney+ 20:00 Tigres UANL vs Cincinnati Disney+

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Grêmio vs Vitória Fanatiz, SporTV, Premiere 18:00 Flamengo vs Remo YouTube, Premiere, Canal del Futbol 19:30 Chapecoense vs Corinthians Fanatiz, Canal del Futbol

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIO PARTIDOS TV 16:10 Alianza vs Jaguares de Córdoba Fanatiz, Win+ Futbol 18:20 Deportes Tolima vs Fortaleza Fanatiz, Win+ Futbol 20:30 Medellín vs Junior Fanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Serie A de Ecuador

HORARIO PARTIDOS TV 14:00 Aucas vs Técnico Universitario Zapping 16:30 Orense vs Mushuc Runa Zapping 19:00 Emelec vs Independiente del Valle Zapping

Partidos de hoy en Copa Libertadores Sub-20

HORARIO PARTIDOS TV 14:00 Flamengo Sub-20 vs Olimpia Sub-20 DIRECTV Sports, DGO 18:30 Palmeiras Sub-20 vs S. Wanderers Sub-20 DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Primera División de Paraguay

HORARIO PARTIDOS TV 18:00 Sportivo Trinidense vs Sportivo Ameliano Tigo Sports

Los horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.