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Partidos de hoy EN VIVO, jueves 19 de marzo: programación y dónde ver fútbol online
Programación de los partidos en vivo para este jueves 19 de marzo. Tenemos fútbol en la Europa League y Conference, además, hay sorteo de Libertadores y Sudamericana.
Este jueves 19 de marzo tenemos una importante programación de partidos en vivo. En el 'Viejo Continente' se disputarán los duelos de vuelta de la Europa y Conference League. Además, en Sudamérica se realizará el sorteo para determinar los grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026. Consulta el horario y programación.
PUEDES VER: ¿A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores y dónde ver con Universitario, Cristal y Cusco?
Partidos de hoy en Europa League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|Freiburg vs Genk
|ESPN3, Disney+
|12:45
|Lyon vs Celta de Vigo
|ESPN2, Claro Sports
|12:45
|Midtjylland vs Nottingham Forest
|ESPN, Disney+
|15:00
|Porto vs Stuttgart
|ESPN4, Disney+
|15:00
|Real Betis vs Panathinaikos
|ESPN, Disney+
|15:00
|Aston Villa vs Lille
|ESPN2, Disney+
|15:00
|Roma vs Bologna
|ESPN3, Disney+
Partidos de hoy en Conference League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|AEK Athens vs Celje
|Disney+
|12:45
|AEK Larnaca vs Crystal Palace
|Disney+
|12:45
|Mainz 05 vs Sigma Olomouc
|Disney+
|12:45
|Raków Częstochowa vs Fiorentina
|Disney+
|15:00
|Sparta Praha vs AZ
|Disney+
|15:00
|Shakhtar Donetsk vs Lech Poznań
|Disney+
|15:00
|Rayo Vallecano vs Samsunspor
|Disney+
|15:00
|Strasbourg vs Rijeka
|Disney+
Partidos de hoy en Copa de Campeones
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Mount Pleasant Academy vs LA Galaxy
|Disney+
|20:00
|Tigres UANL vs Cincinnati
|Disney+
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Grêmio vs Vitória
|Fanatiz, SporTV, Premiere
|18:00
|Flamengo vs Remo
|YouTube, Premiere, Canal del Futbol
|19:30
|Chapecoense vs Corinthians
|Fanatiz, Canal del Futbol
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:10
|Alianza vs Jaguares de Córdoba
|Fanatiz, Win+ Futbol
|18:20
|Deportes Tolima vs Fortaleza
|Fanatiz, Win+ Futbol
|20:30
|Medellín vs Junior
|Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Serie A de Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Aucas vs Técnico Universitario
|Zapping
|16:30
|Orense vs Mushuc Runa
|Zapping
|19:00
|Emelec vs Independiente del Valle
|Zapping
Partidos de hoy en Copa Libertadores Sub-20
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Flamengo Sub-20 vs Olimpia Sub-20
|DIRECTV Sports, DGO
|18:30
|Palmeiras Sub-20 vs S. Wanderers Sub-20
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Primera División de Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Sportivo Trinidense vs Sportivo Ameliano
|Tigo Sports
Los horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.
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