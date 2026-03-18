¿A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores y dónde ver con Universitario, Cristal y Cusco?

Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC serán los representantes del fútbol peruano en la Copa Libertadores 2026. Los tres equipos nacionales estarán expectantes en Asunción, ciudad paraguaya, para conocer en qué grupo les tocará competir en el torneo continental.

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¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se realizará este jueves 19 de marzo en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Asunción, Paraguay.

¿A qué hora es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores?

La Conmebol informó que la ceremonia iniciará a las 6.00 p. m. (horario en Perú). El primer sorteo será de la Copa Sudamericana (donde participarán Alianza Atlético y Cienciano), luego se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

México: 5.00 p. m.

Ecuador, Colombia y Perú: 6.00 p. m.

Venezuela y Bolivia: 7.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (día siguiente)

¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores?

La transmisión del sorteo de la Copa Libertadores 2026 y Sudamericana estará a cargo de ESPN y Disney Plus para América Latina. También puedes ver el evento por las redes sociales de la Libertadores.

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: Bombos

BOMBO 1

Flamengo

Palmeiras

Boca Juniors

Peñarol

Nacional

Liga de Quito

Fluminense

Independiente del Valle

BOMBO 2

Libertad

Estudiantes de La Plata

Cerro Porteño

Lanús

Corinthians

Bolívar

Cruzeiro

Universitario

BOMBO 3

Junior

U. Católica

Rosario Central

Independiente Santa Fe

Always Ready

Coquimbo Unido

D. La Guaira

Cusco FC

BOMBO 4

Univ. Central

Platense

Ind. Rivadavia

Mirassol

Barcelona SC

Deportes Tolima

Sporting Cristal

DIM

Fase de grupos de la Copa Libertadores: Ranking Conmebol

El ranking Conmebol de los equipos que participarán en la Copa Libertadores.

La Conmebol compartió el ranking de los equipos que participarán en la Copa Libertadores. Universitario es el mejor club peruano ubicado (está en el puesto 32), mientras que Sporting Cristal se encuentra en la casilla 38. Cusco FC está en el puesto 142.