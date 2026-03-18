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¿A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores y dónde ver con Universitario, Cristal y Cusco?
Horarios y dónde ver EN VIVO el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores que contará con la participación de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC.
Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC serán los representantes del fútbol peruano en la Copa Libertadores 2026. Los tres equipos nacionales estarán expectantes en Asunción, ciudad paraguaya, para conocer en qué grupo les tocará competir en el torneo continental.
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¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?
El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se realizará este jueves 19 de marzo en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Asunción, Paraguay.
¿A qué hora es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores?
La Conmebol informó que la ceremonia iniciará a las 6.00 p. m. (horario en Perú). El primer sorteo será de la Copa Sudamericana (donde participarán Alianza Atlético y Cienciano), luego se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
- México: 5.00 p. m.
- Ecuador, Colombia y Perú: 6.00 p. m.
- Venezuela y Bolivia: 7.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 8.00 p. m.
- España: 12.00 a. m. (día siguiente)
¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores?
La transmisión del sorteo de la Copa Libertadores 2026 y Sudamericana estará a cargo de ESPN y Disney Plus para América Latina. También puedes ver el evento por las redes sociales de la Libertadores.
Sorteo de la Copa Libertadores 2026: Bombos
BOMBO 1
- Flamengo
- Palmeiras
- Boca Juniors
- Peñarol
- Nacional
- Liga de Quito
- Fluminense
- Independiente del Valle
BOMBO 2
- Libertad
- Estudiantes de La Plata
- Cerro Porteño
- Lanús
- Corinthians
- Bolívar
- Cruzeiro
- Universitario
BOMBO 3
- Junior
- U. Católica
- Rosario Central
- Independiente Santa Fe
- Always Ready
- Coquimbo Unido
- D. La Guaira
- Cusco FC
BOMBO 4
- Univ. Central
- Platense
- Ind. Rivadavia
- Mirassol
- Barcelona SC
- Deportes Tolima
- Sporting Cristal
- DIM
Fase de grupos de la Copa Libertadores: Ranking Conmebol
El ranking Conmebol de los equipos que participarán en la Copa Libertadores.
La Conmebol compartió el ranking de los equipos que participarán en la Copa Libertadores. Universitario es el mejor club peruano ubicado (está en el puesto 32), mientras que Sporting Cristal se encuentra en la casilla 38. Cusco FC está en el puesto 142.
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