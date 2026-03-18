Grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026: fixture, partidos y rivales

El sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 finalmente se llevará a cabo este mismo jueves 19 de marzo, y Universitario de Deportes conocerá a sus rivales y fixture correspondiente para la competición internacional más importante de la Conmebol. A continuación te contamos todos los detalles y también quiénes serán sus oponentes a vencer para clasificar a la siguiente instancia del certamen.

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La ‘U’ es Perú 1 en el torneo continental gracias a que salió campeón de la pasada Liga 1, y es parte del Bombo 2. Por ello, evitará a los siguientes rivales: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL) y Cruzeiro (BRA). Asimismo, tampoco podrá chocar con Cusco FC debido a que se trata de otro club peruano, aunque sí puede hacerlo con Sporting Cristal debido a que los celestes llegaron desde rondas previas.

Bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU (ECU), Fluminense (BRA), Independiente del Valle (ECU).

Bombo 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).

Bombo 3: Junior Barranquilla (COL), Universidad Católica (CHI), Independiente Santa Fe (COL), Rosario Central (ARG), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN), Cusco (PER).

Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol, Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal, Tolima (COL) y Independiente Medellín (COL).

Grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026

Este es el Grupo de la ‘U’:

GRUPO POR CONFIRMAR UNIVERSITARIO POR CONFIRMAR POR CONFIRMAR

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores 2026

El calendario oficial de los cremas se conocerá este jueves 19 de marzo:

Fecha 1: Por confirmar

Fecha 2: Por confirmar

Fecha 3: Por confirmar

Fecha 4: Por confirmar

Fecha 5: Por confirmar

Fecha 6: Por confirmar

¿A qué hora y dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 se realizará este jueves 19 de marzo en Luque, Paraguay, e iniciará a las 18.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del evento será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica y también podrás verlo totalmente online vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.