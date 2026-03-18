- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Newcastle
- Tabla Liga 1
- Convocados Perú
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Copa Libertadores
- Liga Peruana de Vóley
Grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026: fixture, partidos y rivales
Revisa cuál es el grupo y fixture de Universitario de Deportes para la Copa Libertadores 2026 luego del sorteo oficial de la Conmebol.
El sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 finalmente se llevará a cabo este mismo jueves 19 de marzo, y Universitario de Deportes conocerá a sus rivales y fixture correspondiente para la competición internacional más importante de la Conmebol. A continuación te contamos todos los detalles y también quiénes serán sus oponentes a vencer para clasificar a la siguiente instancia del certamen.
PUEDES VER: Definen futuro de Sekou Gassama tras haber jugado solo 1 partido con Universitario en la Liga 1
La ‘U’ es Perú 1 en el torneo continental gracias a que salió campeón de la pasada Liga 1, y es parte del Bombo 2. Por ello, evitará a los siguientes rivales: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL) y Cruzeiro (BRA). Asimismo, tampoco podrá chocar con Cusco FC debido a que se trata de otro club peruano, aunque sí puede hacerlo con Sporting Cristal debido a que los celestes llegaron desde rondas previas.
Bombos de la Copa Libertadores 2026
Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU (ECU), Fluminense (BRA), Independiente del Valle (ECU).
Bombo 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).
Bombo 3: Junior Barranquilla (COL), Universidad Católica (CHI), Independiente Santa Fe (COL), Rosario Central (ARG), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN), Cusco (PER).
Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol, Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal, Tolima (COL) y Independiente Medellín (COL).
Grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026
Este es el Grupo de la ‘U’:
|GRUPO
|POR CONFIRMAR
|UNIVERSITARIO
|POR CONFIRMAR
|POR CONFIRMAR
Fixture de Universitario en la Copa Libertadores 2026
El calendario oficial de los cremas se conocerá este jueves 19 de marzo:
- Fecha 1: Por confirmar
- Fecha 2: Por confirmar
- Fecha 3: Por confirmar
- Fecha 4: Por confirmar
- Fecha 5: Por confirmar
- Fecha 6: Por confirmar
¿A qué hora y dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026?
El sorteo de la Copa Libertadores 2026 se realizará este jueves 19 de marzo en Luque, Paraguay, e iniciará a las 18.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del evento será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica y también podrás verlo totalmente online vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90