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Grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026: fixture, partidos y rivales

Revisa cuál es el grupo y fixture de Universitario de Deportes para la Copa Libertadores 2026 luego del sorteo oficial de la Conmebol.

Francisco Esteves
Grupo oficial de Universitario en la Copa Libertadores 2026.
Grupo oficial de Universitario en la Copa Libertadores 2026.
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El sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 finalmente se llevará a cabo este mismo jueves 19 de marzo, y Universitario de Deportes conocerá a sus rivales y fixture correspondiente para la competición internacional más importante de la Conmebol. A continuación te contamos todos los detalles y también quiénes serán sus oponentes a vencer para clasificar a la siguiente instancia del certamen.

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La ‘U’ es Perú 1 en el torneo continental gracias a que salió campeón de la pasada Liga 1, y es parte del Bombo 2. Por ello, evitará a los siguientes rivales: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL) y Cruzeiro (BRA). Asimismo, tampoco podrá chocar con Cusco FC debido a que se trata de otro club peruano, aunque sí puede hacerlo con Sporting Cristal debido a que los celestes llegaron desde rondas previas.

Bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU (ECU), Fluminense (BRA), Independiente del Valle (ECU).

Bombo 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).

Bombo 3: Junior Barranquilla (COL), Universidad Católica (CHI), Independiente Santa Fe (COL), Rosario Central (ARG), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN), Cusco (PER).

Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol, Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal, Tolima (COL) y Independiente Medellín (COL).

Grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026

Este es el Grupo de la ‘U’:

GRUPO
POR CONFIRMAR
UNIVERSITARIO
POR CONFIRMAR
POR CONFIRMAR

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores 2026

El calendario oficial de los cremas se conocerá este jueves 19 de marzo:

  • Fecha 1: Por confirmar
  • Fecha 2: Por confirmar
  • Fecha 3: Por confirmar
  • Fecha 4: Por confirmar
  • Fecha 5: Por confirmar
  • Fecha 6: Por confirmar

¿A qué hora y dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de la Copa Libertadores 2026 se realizará este jueves 19 de marzo en Luque, Paraguay, e iniciará a las 18.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del evento será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica y también podrás verlo totalmente online vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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