Rabanal, DT de Universitario, apuntó contra la Liga 1 tras anularse su sanción: "Se hace justicia"

Universitario de Deportes se alista para hacerle frente a Comerciantes Unidos y en la previa recibieron la noticia de que la Comisión de Apelaciones de la FPF decidió por anular la sanción en contra de Javier Rabanal. Ante ello, el técnico español no dudó en pronunciarse y sorprendió al mandar una crítica directa contra la Liga 1.

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Javier Rabanal, DT de Universitario, apuntó contra la Liga 1 tras anularse su sanción

Durante la llegada del plantel de Universitario al Aeropuerto Jorge Chávez del Callao, el DT Javier Rabanal dialogó con los medios y le preguntaron por su sentir tras haber quedado habilitado para dirigir en la fecha 8. Ante ello, señaló que "se hizo justicia" y recalcó que ahora se concentrarán en salir campeones del Torneo Apertura 2026.

"No tenía sentido la suspensión en sí, no sé por qué he tenido que estar sentado un partido fuera del banquillo por una cosa que no tenía razón de ser. Al final se hace justicia, he tenido que cumplir un partido. No hace falta resarcimientos, vamos a seguir mirando hacia adelante y concentrarnos en ganar el Apertura", mencionó.

Del mismo modo, el técnico de la ‘U’ aprovechó las consultas y envió un dardo directo en contra de la gestión de la Liga 1, señalando que todos los reclamos que se han dado restan una gran credibilidad a la competición. Asimismo, pidió concentrarse en casos serios y no de reclamos por grabaciones de hinchas.

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"Desde mi opinión, estos reclamos le restan credibilidad a la Liga 1. Deberían ser más serios y atender los reclamos que hay que atender y no estar entrando en reclamos de grabaciones de móviles de la gente que está sentada en la grada", enfatizó el estratega.

¿Por qué fue sancionado Javier Rabanal?

Javier Rabanal fue castigado suspendido por 4 fechas por la Comisión Disciplinaria tras haber protagonizado un tenso enfrentamiento verbal con los hinchas de Sporting Cristal tras el partido en el Gallardo. Por el mismo caso, el futbolista Jairo Concha también fue castigado.

Javier Rabanal dirigirá el clásico ante Alianza Lima

Tras el levantamiento de su sanción, el estratega español quedó habilitado para dirigir los próximos partidos de Universitario en la Liga 1. De esta manera, estará presente en el banquillo para el clásico ante Alianza Lima en la fecha 9.