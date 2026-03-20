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Se confirmó castigo que recibió Williams Riveros tras ser expulsado por dura falta ante UTC

Williams Riveros, defensa de Universitario, ya conoce el castigo que recibió en la Liga 1 luego de ser expulsado en el duelo ante UTC y su fuerte reclamo al árbitro.

Angel Curo
Se confirmó castigo que recibió Williams Riveros tras ser expulsado por dura falta ante UTC
Se confirmó castigo que recibió Williams Riveros tras ser expulsado por dura falta ante UTC | Sebastián Blanco / URPI-LR | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes logró vencer a UTC en la última fecha del Torneo Apertura 2026 y uno de los momentos más polémicos del encuentro fue la expulsión de Williams Riveros por una dura falta contra su rival. En ese sentido, los cremas ya conocen el severo castigo que recibió el defensa por esa acción y su reclamo airoso a los árbitros.

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Williams Riveros recibió castigo tras ser expulsado ante UTC

Sobre los 55 minutos del encuentro, Williams Riveros derribó al futbolista David Camacho tras pisarle el pie de apoyo en un intento por recuperar el balón. Tras ello, el árbitro Michael Espinoza acudió al VAR para revisar la jugada y decidió por mostrarle la tarjeta roja, dejando a Universitario con diez hombres.

Sin embargo, el defensa paraguayo no quedó nada contento por la decisión y reclamó de forma airosa al árbitro, aunque finalmente se retiró sumamente molesto del campo. Ante ello, el periodista Gustavo Peralta reveló en sus redes sociales que la Liga 1 ha decidido imponer una fecha de castigo para el zaguero.

Williams Riveros, Universitario de Deportes

Liga 1 impuso sanción de una fecha para Williams Riveros tras expulsión ante UTC

De esta manera, Williams Riveros no podrá integrar la nómina para el partido ante Comerciantes Unidos de este sábado. Sin embargo, dentro de todo, esto significa una buena noticia para los cremas, pues era probable una sanción mayor tras los fuertes reclamos del defensor.

¿Cuándo volverá a jugar Williams Riveros con Universitario en la Liga 1?

Tras confirmarse su suspensión, Williams Riveros podrá volver a jugar con Universitario recién en la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, donde enfrentarán a su clásico rival: Alianza Lima. De este modo, los cremas respiran airosos ya que el paraguayo es uno de los mejores jugadores del equipo.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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