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Colombia vs Jordania: minuto a minuto del amistoso

Partidos de hoy, lunes 8 de junio: programación, horarios y dónde ver fútbol EN VIVO

A continuación, revisa la agenda de los partidos de hoy que se jugarán este lunes 8 de junio.

Gary Huaman
Revisa la agenda de los partidos de hoy que se jugarán este lunes 8 de junio.
Revisa la agenda de los partidos de hoy que se jugarán este lunes 8 de junio. | Foto: composición Líbero
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Este lunes 8 de junio se llevarán a cabo encuentros por la fecha internacional FIFA como preparación para el Mundial 2026. Por ejemplo, se disputarán Países Bajos vs. Uzbekistán, Níger vs. Mauritania, Francia vs. Irlanda del Norte y Perú vs. España, entre otros encuentros. Revisa aquí la agenda completa.

Partidos de hoy por Amistosos Internacionales

PartidoHorarioCanal
Países Bajos vs Uzbekistán1.45 p. m.Disney+
Níger vs Mauritania2.00 p. m.Bet365
Francia vs Irlanda del Norte2.10 p. m.ESPN y Disney+
Perú vs España9.00 p. m.América, ATV y Movistar Deportes

Partidos de hoy por Copa Colombia

PartidoHorarioCanal
Atlético Nacional vs Junior5.00 p. m.RCN

Partidos de hoy por Maurice Revello Tournament Sub 20

PartidoHorarioCanal
Costa de Marfil vs Canadá8.00 a. m.DSports y DGO
Venezuela vs Portugal11.30 a. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por Torneo Intermedio de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Liverpool vs Montevideo City5.00 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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