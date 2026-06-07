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Partidos de hoy, lunes 8 de junio: programación, horarios y dónde ver fútbol EN VIVO
A continuación, revisa la agenda de los partidos de hoy que se jugarán este lunes 8 de junio.
Revisa la agenda de los partidos de hoy que se jugarán este lunes 8 de junio. | Foto: composición Líbero
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Este lunes 8 de junio se llevarán a cabo encuentros por la fecha internacional FIFA como preparación para el Mundial 2026. Por ejemplo, se disputarán Países Bajos vs. Uzbekistán, Níger vs. Mauritania, Francia vs. Irlanda del Norte y Perú vs. España, entre otros encuentros. Revisa aquí la agenda completa.
Partidos de hoy por Amistosos Internacionales
|Partido
|Horario
|Canal
|Países Bajos vs Uzbekistán
|1.45 p. m.
|Disney+
|Níger vs Mauritania
|2.00 p. m.
|Bet365
|Francia vs Irlanda del Norte
|2.10 p. m.
|ESPN y Disney+
|Perú vs España
|9.00 p. m.
|América, ATV y Movistar Deportes
Partidos de hoy por Copa Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético Nacional vs Junior
|5.00 p. m.
|RCN
Partidos de hoy por Maurice Revello Tournament Sub 20
|Partido
|Horario
|Canal
|Costa de Marfil vs Canadá
|8.00 a. m.
|DSports y DGO
|Venezuela vs Portugal
|11.30 a. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por Torneo Intermedio de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Liverpool vs Montevideo City
|5.00 p. m.
|Disney+
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