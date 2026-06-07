Alineaciones Perú vs España: el potente once de Mano Menezes para ganar su segundo partido

Perú y España protagonizarán un emocionante encuentro por la fecha internacional como previa al arranque de la Copa Mundial 2026 de la FIFA. Antes de este encuentro, la Bicolor sumó su primera victoria en la era Mano Menezes tras vencer a Haití, mientras que los dirigidos por Luis de la Fuente empataron 1-1 con Irak.

De cara a este encuentro, se prevé que ambos estrategas realicen algunas variaciones en sus onces titulares. Además, ambos acordaron que puedan hacer hasta 11 cambios en tres ventanas con el objetivo de usar a varios futbolistas.

Alineaciones Perú vs España: posible once de la Bicolor

Pedro Gallese; Marcos López, Alfonso Barco, Renzo Garcés, Oliver Sonne; Erick Noriega, André Carrillo; Jairo Concha, Jairo Vélez, Kenji Cabrera y Adrián Ugarriza.

Para este encuentro, Mano Menezes continuaría con la misma zaga defensiva que ha manejado en los últimos partidos, al igual que el mediocampo. No obstante, se prevé que pueda haber una variación en la delantera, pues Adrián Ugarriza tiene muchas opciones de jugar en lugar de Johnny Vidales.

Alineaciones España vs Perú: posible once de la Furia Roja

David Raya; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Eric García, Marc Cucurella; Gavi, Rodri; Ferran Torres, Dani Olmo, Yeremy Pino y Mike Oyarzabal.

Por su parte, Luis de la Fuente sí realizaría varios cambios. En la defensa ingresarían Cubarsí, García y Cucurella, mientras que en la volante estaría Rodri en lugar de Marc Bernal. Adelante, Yeremy Pino aparecería y Oyarzabal sería el único delantero. Es preciso resaltar que Lamine Yamal quedó desafectado para este cotejo.

¿A qué hora juegan Perú vs España por la fecha internacional?

El choque entre Perú vs España se jugará este lunes 8 de mayo desde las 9.00 p. m. (hora peruana) en la ciudad de Puebla, México.

¿Dónde ver Perú vs España por el amistoso internacional?

La transmisión del Perú vs España estará a cargo de los canales América TV, ATV y Movistar Deportes en Perú, mientras que en España se podrá ver a través de TVE La 1, RTVE Play y Movistar+.