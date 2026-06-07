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Mano Menezes, DT de la selección peruana, dio rotundo comentario sobre España: "Un..."

Mano Menezes, técnico de la selección peruana, no se guardó nada y dio un fuerte comentario sobre España previo al partido amistoso por fecha FIFA.

Luis Blancas
Mano Menezes, técnico de la selección peruana, dio fuerte comentario sobre España
Mano Menezes, técnico de la selección peruana, dio fuerte comentario sobre España | Composición: Líbero
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La selección peruana enfrentará a España el 8 de junio de 2026 por partido amistoso internacional FIFA desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla en México. Previo a este encuentro, el técnico Mano Menezes salió al frente para dar un rotundo comentario sobre el combinado español.

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Mano Menezes, técnico de la selección peruana, dio fuerte comentario sobre España

En conferencia de prensa previo al Perú vs España, Menezes brindó un mensaje acerca del partido y no se guardó nada para dar un comentario sobre el seleccionado español dirigido por Luis de la Fuente.

Para el técnico brasileño, la selección peruana tiene que mostrar un buen rendimiento ante los españoles, ya que fueron elegidos como el último rival que enfrentarán previo al Mundial 2026 y eso es importante.

Video: L1MAX

"Queremos estar a la altura del rival. España nos buscó y hay que ser un buen sparring. Los caminos son distintos: ellos piensan en este Mundial y nosotros en estar en el de 2030", mencionó.

Por otro lado, Mano Menezes dejó en claro que la situación de la selección peruana con la española es totalmente diferente, ya que la española se encuentra clasificada a la Copa del Mundo y se prepara con nuevos jugadores para hacerlo en 2030.

“Naturalmente, las expectativas son diferentes entre los españoles y los peruanos; los españoles ya han sido campeones y es otra realidad. Para los peruanos estamos iniciando un trabajo y tenemos que pasar por el momento de encontrar nuevos jugadores para formar un nuevo grupo, estar preparados e iniciar una buena eliminatoria”, aseguró.

Perú vs. España por partido amistoso internacional FIFA

La selección peruana se medirá con España el lunes 9 de junio del 2026, a las 9.00 p. m. en Perú y a las 4.00 a. m. del martes 10 en España, en un amistoso internacional de la FIFA que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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