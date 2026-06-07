La primera advertencia de Menezes: Carrillo cambia y Perú se reinventa para desafiar a España

'El primero de muchos'. Con esa frase, Mano Menezes resumió lo que significó su debut triunfal al frente de la selección peruana. Sin embargo, el técnico brasileño tiene claro que la victoria sobre Haití fue apenas el inicio de un proceso que ahora afrontará una prueba de mayor exigencia: España.

La Bicolor se medirá ante una selección con características completamente distintas a las del conjunto caribeño. Mientras Haití apostó por la intensidad, el despliegue físico y la presión constante, España destaca por su posesión de balón, circulación rápida y capacidad para dominar los partidos desde el mediocampo.

Con ese escenario en mente, Menezes comenzó a realizar ajustes. Uno de los principales involucra a André Carrillo, con quien sostuvo una conversación para pedirle un juego más simple, con menos conducciones y decisiones más rápidas en la distribución.

La idea del estratega es mantener a Carrillo junto a Erick Noriega en la primera línea de volantes para fortalecer la salida desde el fondo y mejorar el control del juego. El objetivo es consolidar una identidad basada en la posesión y la construcción ordenada desde el arco.

En ese nuevo plan, Jairo Vélez tendrá un papel determinante. El volante será el encargado de conectar líneas y liderar la generación ofensiva de la Blanquirroja, que busca seguir creciendo bajo el mando de Menezes y dar un golpe de autoridad frente a España.