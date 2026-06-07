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¿A qué hora juega Perú vs España por amistoso internacional y qué canales de TV transmitirán el partido?
Perú llega optimista tras su victoria sobre Haití, mientras que España busca afinar detalles previos a la Copa del Mundo. Conoce los horarios del partido aquí.
La selección peruana tendrá un importante compromiso ante España este lunes 8 de junio, un encuentro que promete emociones por la magnitud del reto. La Bicolor, que recién comienza a consolidar su idea de juego, deberá medirse ante una selección ya establecida que busca corregir algunos detalles de cara a su participación en la Copa del Mundo.
Para este partido, Perú llega con el ánimo en alto luego de remontar y vencer a Haití. Por su parte, la 'Roja' afrontará el duelo tras empatar frente a Irak, por lo que, pese a no contar con varias de sus principales figuras, buscará hacerle frente al combinado nacional. En esta nota conocerás los horarios y canales de transmisión para seguir este atractivo encuentro.
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¿A qué hora es el amistoso entre Perú vs España?
Este partido está programado para jugarse a las 9.00 p. m. (hora peruana), por lo que nadie querrá perderse este encuentro, que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla, México. A continuación, los horarios para otros países:
- Perú, Colombia, Ecuador: 9.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.
- Chile, Paraguay: 11.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay: 11.00 p. m.
- México (CDMX): 8.00 p. m.
- Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 8.00 p. m.
- Panamá: 9.00 p. m.
- República Dominicana: 10.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami): 10.00 p. m.
- Estados Unidos (Los Ángeles): 7.00 p. m.
- España: 4.00 a. m. (del día siguiente)
¿Dónde ver en el Perú vs España?
En Perú, el partido entre Perú y España será transmitido en vivo por Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD), América TV (canales 4 y 704 HD) y ATV (canales 9 y 709 HD).
- Argentina: ESPN Argentina
- Bolivia: ESPN
- Brasil: SporTV
- Chile: ESPN Chile
- Colombia: ESPN
- Ecuador: ESPN
- Paraguay: ESPN
- Perú: ATV, América Televisión, Movistar Deportes
- Uruguay: ESPN
- Venezuela: ESPN
¿Cómo ver online Perú vs España?
- Argentina: Disney+
- Bolivia: Disney+
- Chile: Disney+
- Colombia: Disney+
- Ecuador: Disney+
- Paraguay: Disney+
- Perú: América TVGO
- Uruguay: Disney+
- Venezuela: Disney+
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