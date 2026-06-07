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¿A qué hora juega Perú vs España por amistoso internacional y qué canales de TV transmitirán el partido?

Perú llega optimista tras su victoria sobre Haití, mientras que España busca afinar detalles previos a la Copa del Mundo. Conoce los horarios del partido aquí.

Antonio Vidal
Horarios para ver el Perú vs España. Foto: composición Líbero
Horarios para ver el Perú vs España. Foto: composición Líbero
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La selección peruana tendrá un importante compromiso ante España este lunes 8 de junio, un encuentro que promete emociones por la magnitud del reto. La Bicolor, que recién comienza a consolidar su idea de juego, deberá medirse ante una selección ya establecida que busca corregir algunos detalles de cara a su participación en la Copa del Mundo.

Para este partido, Perú llega con el ánimo en alto luego de remontar y vencer a Haití. Por su parte, la 'Roja' afrontará el duelo tras empatar frente a Irak, por lo que, pese a no contar con varias de sus principales figuras, buscará hacerle frente al combinado nacional. En esta nota conocerás los horarios y canales de transmisión para seguir este atractivo encuentro.

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¿A qué hora es el amistoso entre Perú vs España?

Este partido está programado para jugarse a las 9.00 p. m. (hora peruana), por lo que nadie querrá perderse este encuentro, que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla, México. A continuación, los horarios para otros países:

  • Perú, Colombia, Ecuador: 9.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.
  • Chile, Paraguay: 11.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 11.00 p. m.
  • México (CDMX): 8.00 p. m.
  • Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 8.00 p. m.
  • Panamá: 9.00 p. m.
  • República Dominicana: 10.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami): 10.00 p. m.
  • Estados Unidos (Los Ángeles): 7.00 p. m.
  • España: 4.00 a. m. (del día siguiente)

¿Dónde ver en el Perú vs España?

En Perú, el partido entre Perú y España será transmitido en vivo por Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD), América TV (canales 4 y 704 HD) y ATV (canales 9 y 709 HD).

  • Argentina: ESPN Argentina
  • Bolivia: ESPN
  • Brasil: SporTV
  • Chile: ESPN Chile
  • Colombia: ESPN
  • Ecuador: ESPN
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ATV, América Televisión, Movistar Deportes
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN

¿Cómo ver online Perú vs España?

  • Argentina: Disney+
  • Bolivia: Disney+
  • Chile: Disney+
  • Colombia: Disney+
  • Ecuador: Disney+
  • Paraguay: Disney+
  • Perú: América TVGO
  • Uruguay: Disney+
  • Venezuela: Disney+
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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