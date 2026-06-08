Paraguay vs. Estados Unidos: cuándo juegan, horario y dónde ver partido del Mundial 2026

Las selecciones de Paraguay y Estados Unidos, tras disputar sus últimos amistosos internacionales, quedaron listas para verse las caras en el grupo D del Mundial 2026. Ambos equipos protagonizarán uno de los encuentros inaugurales en suelo estadounidense, que promete cautivar a millones de espectadores en todo el mundo.

La selección paraguaya llega a esta Copa del Mundo con la ilusión renovada de regresar después de 16 años de ausencia. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro construyó una sólida campaña en las Eliminatorias sudamericanas, al destacar por su fortaleza defensiva y obtener resultados importantes ante selecciones de primer nivel. La Albirroja confía en el liderazgo de jugadores como Miguel Almirón, Julio Enciso y Omar Alderete para comenzar con buen pie su participación.

Por su parte, Estados Unidos afronta el torneo con la presión y la motivación de ser uno de los países anfitriones. La selección norteamericana apuesta por una generación talentosa que combina juventud y experiencia internacional, además de contar con el respaldo de su afición en casa.

¿Cuándo juega Paraguay vs. Estados Unidos?

Según el calendario del Mundial 2026, el encuentro entre Paraguay y Estados Unidos está programado para el viernes 12 de junio. El choque se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Paraguay vs. Estados Unidos: horario del partido por el Mundial 2026

México y Centroamérica: 7.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (del sábado 13)

Paraguay vs. Estados Unidos: canales de transmisión

Si deseas seguir el partido de Paraguay vs. Estados Unidos EN VIVO ONLINE GRATIS, correspondiente a la primera jornada del grupo D del Mundial 2026, tendrás que tener en cuenta los siguientes canales de transmisión: