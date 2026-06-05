Julio Enciso se retiró en camilla y entre lágrimas en el amistoso entre Perú vs Nicaragua. | Foto: AFP

Julio Enciso podría perderse el Mundial: se lesionó y rompió a llorar en el Paraguay vs Nicaragua

La figura de Paraguay sufrió una lesión, pidió su cambio y se retiró en camilla entre lágrimas, a pocos días del debut en el Mundial 2026.