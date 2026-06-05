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Julio Enciso podría perderse el Mundial: se lesionó y rompió a llorar en el Paraguay vs Nicaragua
La figura de Paraguay sufrió una lesión, pidió su cambio y se retiró en camilla entre lágrimas, a pocos días del debut en el Mundial 2026.
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