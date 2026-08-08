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Melgar vs. FC Cajamarca EN VIVO por el Torneo Clausura 2026: cuándo juegan, hora y canal

Melgar vs. FC Cajamarca chocan en Arequipa por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Melgar y FC Cajamarca juegan este domingo por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.
Melgar y FC Cajamarca juegan este domingo por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. | Foto: Composición de Libero
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Los clubes Melgar y FC Cajamarca juegan EN VIVO este domingo un partido llamativo por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio peruano, la transmisión estará a cargo de L1 MAX. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

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Será la segunda vez en este 2026 que Melgar y FC Cajamarca se vean las caras. De acuerdo con la tabla de posiciones del Torneo Clausura, ambos equipos viven realidades distintas, ya que el Dominó es uno de los líderes y pelea por llegar a los playoffs de fin de año, mientras que el Auriazul todavía no sabe lo que es ganar y está comprometido con el descenso.

Melgar está invicto en el segundo torneo de la Liga 1 2026 con 7 puntos (ganó dos y empató uno) e intentará terminar la cuarta jornada en el primer lugar de la tabla de posiciones. Por su parte, FC Cajamarca querrá volver a vencer a su rival de turno, así como lo hizo en el Apertura por 3-1.

Melgar vs. FC Cajamarca: horarios del partido

  • México y Centroamérica: 2.30 p. m.
  • Perú: 3.30 p. m.
  • Colombia: 3.30 p. m.
  • Ecuador: 3.30 p. m.
  • Bolivia: 4.30 p. m.
  • Chile: 4.30 p. m.
  • Venezuela: 4.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 4.30 p. m.
  • Argentina: 5.30 p. m.
  • Brasil: 5.30 p. m.
  • Paraguay: 5.30 p. m.
  • Uruguay: 5.30 p. m.

¿Dónde ver Melgar vs. FC Cajamarca?

Si deseas ver EN VIVO ONLINE el partido entre Melgar vs. FC Cajamarca, por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, tendrás que sintonizar L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que se transmite por los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.

Melgar vs. FC Cajamarca: pronóstico del partido y cuánto paga en apuestas

Casas de apuestasMelgarEmpateFC Cajamarca
Betsson1.294.7511.00
Betano1.315.209.25
Bet3651.294.7511.00
1XBET1.285.1010.50
Caliente1.295.0010.75
Stake1.305.2010.50
Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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