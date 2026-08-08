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Melgar vs. FC Cajamarca EN VIVO por el Torneo Clausura 2026: cuándo juegan, hora y canal
Melgar vs. FC Cajamarca chocan en Arequipa por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Los clubes Melgar y FC Cajamarca juegan EN VIVO este domingo un partido llamativo por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio peruano, la transmisión estará a cargo de L1 MAX. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
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Será la segunda vez en este 2026 que Melgar y FC Cajamarca se vean las caras. De acuerdo con la tabla de posiciones del Torneo Clausura, ambos equipos viven realidades distintas, ya que el Dominó es uno de los líderes y pelea por llegar a los playoffs de fin de año, mientras que el Auriazul todavía no sabe lo que es ganar y está comprometido con el descenso.
Melgar está invicto en el segundo torneo de la Liga 1 2026 con 7 puntos (ganó dos y empató uno) e intentará terminar la cuarta jornada en el primer lugar de la tabla de posiciones. Por su parte, FC Cajamarca querrá volver a vencer a su rival de turno, así como lo hizo en el Apertura por 3-1.
Melgar vs. FC Cajamarca: horarios del partido
- México y Centroamérica: 2.30 p. m.
- Perú: 3.30 p. m.
- Colombia: 3.30 p. m.
- Ecuador: 3.30 p. m.
- Bolivia: 4.30 p. m.
- Chile: 4.30 p. m.
- Venezuela: 4.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 4.30 p. m.
- Argentina: 5.30 p. m.
- Brasil: 5.30 p. m.
- Paraguay: 5.30 p. m.
- Uruguay: 5.30 p. m.
¿Dónde ver Melgar vs. FC Cajamarca?
Si deseas ver EN VIVO ONLINE el partido entre Melgar vs. FC Cajamarca, por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, tendrás que sintonizar L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que se transmite por los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.
Melgar vs. FC Cajamarca: pronóstico del partido y cuánto paga en apuestas
|Casas de apuestas
|Melgar
|Empate
|FC Cajamarca
|Betsson
|1.29
|4.75
|11.00
|Betano
|1.31
|5.20
|9.25
|Bet365
|1.29
|4.75
|11.00
|1XBET
|1.28
|5.10
|10.50
|Caliente
|1.29
|5.00
|10.75
|Stake
|1.30
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