Melgar vs. FC Cajamarca EN VIVO por el Torneo Clausura 2026: cuándo juegan, hora y canal

Los clubes Melgar y FC Cajamarca juegan EN VIVO este domingo un partido llamativo por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio peruano, la transmisión estará a cargo de L1 MAX. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Será la segunda vez en este 2026 que Melgar y FC Cajamarca se vean las caras. De acuerdo con la tabla de posiciones del Torneo Clausura, ambos equipos viven realidades distintas, ya que el Dominó es uno de los líderes y pelea por llegar a los playoffs de fin de año, mientras que el Auriazul todavía no sabe lo que es ganar y está comprometido con el descenso.

Melgar está invicto en el segundo torneo de la Liga 1 2026 con 7 puntos (ganó dos y empató uno) e intentará terminar la cuarta jornada en el primer lugar de la tabla de posiciones. Por su parte, FC Cajamarca querrá volver a vencer a su rival de turno, así como lo hizo en el Apertura por 3-1.

Melgar vs. FC Cajamarca: horarios del partido

México y Centroamérica: 2.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

¿Dónde ver Melgar vs. FC Cajamarca?

Si deseas ver EN VIVO ONLINE el partido entre Melgar vs. FC Cajamarca, por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, tendrás que sintonizar L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que se transmite por los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.

Melgar vs. FC Cajamarca: pronóstico del partido y cuánto paga en apuestas