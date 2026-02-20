FC Cajamarca vs Melgar EN VIVO por Liga 1 2026: a qué hora juegan, apuestas y dónde ver

FC Cajamarca de Hernán Barcos recibirá al líder del Torneo Apertura, Melgar, en el estadio Héroes de San Ramón. El duelo, que es válido por la fecha 4 de la Liga 1 2026, se realizará el sábado 21 de febrero, a las 13:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. La transmisión estará a cargo de L1 MAX.

Con dos puntos en la tabla, FC Cajamarca sabe que no puede ceder como local si no quiere complicar sus opciones en el Apertura. El equipo, que es liderado por Hernán Barcos, recibirá a Melgar con sensibles bajas.

Pablo Lavandeira fue sancionado por 4 jornadas por cuestionar y calificar de vergonzosa la actuación del árbitro en el partido ante Juan Pablo II, que se realizó en Chongoyape.

Otro jugador que se perderá el compromiso es Franco Medino, quien fue operado tras sufrir una fractura en la base del tercer y cuarto metacarpiano de la mano derecha.

FC Cajamarca cuenta con destacados elementos.

Carlos Silvestri, DT de FC Cajamarca, se mostró preocupado por el inicio de temporada de su equipo, pero aseguró que van a trabajar para revertir este momento deportivo.

"Estamos un poco en deuda porque en tres partidos empatamos dos y perdimos el último. No era el arranque que queríamos, pero vamos a revertirlo. Es un torneo parejo, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera si tiene una buena tarde, y vamos a cambiar esta situación", expresó el DT del conjunto cajamarquino.

Melgar, por su parte, es líder del campeonato con puntaje perfecto. Juan Reynoso está afianzando una idea de juego y cuenta con destacados elementos que están atravesando un gran nivel.

Melgar es líder del Apertura con puntaje perfecto.

¿Cuándo juega FC Cajamarca vs. Melgar?

FC Cajamarca vs. Melgar, por la fecha 4 del Torneo Apertura, se realizará el sábado 21 de febrero en el estadio Héroes de San Ramón.

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs. Melgar?

México: 12:00 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 1:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 2:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 3:00 p.m.

España: 7:00 p.m.

Estados Unidos (GMT-5): 1:00 p.m.

¿Dónde ver FC Cajamarca vs. Melgar?

El partido FC Cajamarca vs. Melgar será televisado por L1 MAX. Te presentamos los canales para que puedas ver EN VIVO este medio según tu operador de cable:

Movistar TV: 11/14 (SD) y 711 y 714 (HD)

DirecTV: 604 (SD) y 1604 (HD)

Claro TV: 10 (SD) y 510 (HD)

Best Cable: 12 (SD) y 6.2 (HD)

Cable Visión Perú: 149 (SD) y 48.1 (HD)

Por streaming, el duelo estará disponible en L1 Play, Movistar Play, DGO, Fanatiz y Zapping.

FC Cajamarca vs. Melgar: entradas

Butacas: S/ 50

Occidente: S/ 30

Oriente: S/ 25

Sur: S/ 15

Niños (hasta 10 años): S/ 15

FC Cajamarca vs. Melgar: pronósticos y apuestas

Apuestas FC Cajamarca Empate Melgar Betsson 3.85 3.45 1.90 Betano 4.10 3.45 1.91 Bet365 3.90 3.25 1.85 1xBet 3.84 3.45 1.91 CoolBet 4.10 3.38 1.93 DoradoBet 4.00 3.75 1.95

Para las principales casas de apuestas, Melgar es el principal candidato para llevarse el triunfo ante FC Cajamarca.