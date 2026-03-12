Ex Estudiantes de Argentina se lució en Matute y dejó llamativo post en sus redes sociales

Sporting Cristal enfrentó a Carabobo por el duelo de vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva. Desde sus redes sociales, el arquero del cuadro venezolano y exfutbolista de Estudiantes de La Plata, Lucas Bruera, lució sus mejores momentos en Matute tras disputar el duro encuentro por el torneo internacional.

El guardameta Bruera disputó los 90 minutos del duelo entre Cristal y Carabobo, en donde fue primordial para el conjunto venezolano para que el encuentro llegue hasta las instancias de los penales tras una buena actuación.

Sin embargo, la suerte no estuvo del lado del arquero de 28 años, ya que al final, en tandas de penaltis, fue eliminado por el cuadro cervecero. No obstante, fue escogido como uno de los mejores de su club.

Tras todo ello, Lucas Bruera, exfutbolista de Estudiantes de La Plata, publicó en sus redes sociales sus mejores fotografías atajando desde el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, de Alianza Lima.

Lucas Bruera fichó por Carabobo FC de Venezuela en 2024 y cuenta con un contrato vigente hasta diciembre de 2026. Sin embargo, sus buenas actuaciones en el cuadro vinotinto podrían abrirle nuevos mercados.

Lucas Bruera es un guardameta que empezó en el fútbol desde las divisiones menores de Estudiantes de La Plata y luego en la reserva del mismo club desde 2017. Sin embargo, debido a las pocas oportunidades en el club argentino, decidió ser prestado a Independiente de Rivadavia y luego en 2018 decidió fichar por Chacarita Juniors.