¿Quién es y cómo juega Edu Villar, el jugador que puede ser el gran fichaje de Universitario?

Universitario de Deportes no quiere escatimar esfuerzo para lograr su gran objetivo de ser campeones este 2026 y con ello el tetracampeonato del fútbol peruano. Por ello, desde ya la directiva bajo el liderazgo de Javier Rabanal mostró interés en el fichaje de Edu Villar, futbolista de Sport Huancayo, para mitad de temporada. Por ello te contamos quién es y cómo juega este jugador juvenil que llama la atención a la escuadra merengue.

¿Quién es Edu Villar, el jugador que puede ser el fichaje de Universitario?

Edu Villar es un futbolista de 21 años que actualmente juega en Sport Huancayo, donde ocupa la posición de centrocampista que cumple el rol de pivote.

El jugador de nacionalidad peruana llegó al club huancaíno en 2024 desde la reserva del club y desde entonces ha jugado la Liga 1 y la Liga 3, en donde debido a su gran rendimiento consiguió el título de la tercera división en 2025.

Universitario busca el fichaje de Edu Villar, jugador de Sport Huancayo

Debido a su gran esfuerzo Villar consiguió que Sport Huancayo lo promueva al primer equipo hacia la temporada 2024 y logre su debut profesional en el Torneo Clausura de aquel año.

En la edición 2025 sumó 27 partidos oficiales entre Torneo Apertura y Clausura anotando solo un gol y dos asistencias. En 2026, ya cuenta con cinco partidos de seis disputados en el Torneo Apertura y no cuenta con goles.

Video: Tío Promesas

Por otro lado, Edu Villar ha sido convocado a la selección peruana para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 para que sea sparring del primer equipo.

¿Cómo juega Edu Villar, el jugador que gusta a Javier Rabanal, técnico de Universitario?

Durante sus tres temporadas en Sport Huancayo, Edu Villar ha jugado en distintas posiciones dentro del campo, como extremo derecho, mediocentro ofensivo, mediocampista y pivote.

Edu Villar es futbolista de Sport Huancayo y juega de pivote

Sin embargo, en donde más partidos oficiales ha jugado es en el puesto de 6 cumpliendo el rol de recuperar balones, proteger a los defensas, iniciar la salida del balón y sobre todo organizar el juego desde atrás.

¿Hasta cuándo tiene contrato Edu Villar con Sport Huancayo?

Edu Villar tiene un contrato profesional con Sport Huancayo hasta el 31 de diciembre de 2027 y actualmente tiene un valor en el mercado de 350.000 euros.