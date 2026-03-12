Todo definido: así llegó Bryan Reyna al Perú tras confirmarse su fichaje en Universitario

Universitario comienza a agilizar sus fichajes a poco del cierre de libro de pases y ahora tendrá a Bryan Reyna como su flamante refuerzo para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. El extremo nacional arribó a la capital limeña y busca sumarse a los entrenamientos de Javier Rabanal cuanto antes.

En cámaras de Jax Latin Media, se pudo registrar la llegada de Bryan Reyna al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El futbolista con pasado en Alianza Lima se encontraba acompañado y se dirigía a un auto particular para dirigirse a las instalaciones del conjunto ‘merengue‘.

La idea es que el extremo de 27 años pase las respectivas pruebas médicas que hace cada institución como parte del protocolo para oficializar el fichaje. Una vez concluido ello, el elenco de la ‘U’ hará oficial su incorporación para que sume minutos en la Liga 1 2026 y la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Bryan Reyna no gozaba de mucha continuidad en Belgrano, por lo que su entorno ha ido viendo opciones para potenciar su juego y tener los minutos que desean en un club que compita a lo largo de la temporada. Universitario mostró interés en el jugador y ahora todo dependerá de Javier Rabanal para que haga su esperado debut en esta edición 2026.

Belgrano confirmó la salida de Bryan Reyna a Universitario

A través de las redes sociales de Belgrano, se dio a conocer la salida en calidad de préstamo de Bryan Reyna a Universitario. El atacante renovó con el ‘Pirata‘ hasta 2027, por lo que existe la posibilidad de que la ‘U‘ compre su pase para la siguiente temporada.

“Reyna, a préstamo a Universitario de Perú hasta el 31 de diciembre del 2026. La cesión es con cargo, sujeto a cumplimiento de objetivos individuales de cantidad de partidos, goles y asistencias, y opción de compra por el 80% de los derechos económicos. Los montos y detalles serán incluidos próximamente en el informe de mercado de pases. Antes de ser cedido, Reyna extendió su vínculo con Belgrano hasta el 31 de diciembre de 2027. ¡Éxitos en esta nueva etapa, Bryan!“, informó el club argentino.