Entradas del Universitario vs UTC: precios y dónde comprar para ver el partido por la Liga 1 2026

Solo es cuestión de días para ver el partido entre Universitario vs UTC por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ambos elencos tienen una cita en el Estadio Monumental para el sábado 14 de marzo, por lo que miles de aficionados quieren conocer el precio de entradas para presenciar estos vibrantes 90 minutos.

Entradas para Universitario vs UTC: precios y dónde comprar

Estos son los precios de entradas para el partido entre Universitario vs UTC por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Monumental de Ate:

Oriente: 65 soles

Occidente central: 90 soles

Occidente lateral: 75 soles

Norte: 25 soles

Sur: 25 soles

Butaca Negra Apuesta Total: 325 soles

Experiencia Crema: 425 soles

Palco Monumental: 160 soles

Cada uno de los boletos lo podrás adquirir mediante la página oficial de Ticketmaster. Debes acceder a la web principal y buscar las opciones de compra para elegir la tribuna de tu agrado. Luego de ello, seguir con el pago respectivo con tu tarjeta débito o crédito y completar tus datos personales para registrar el boleto.

Entradas para el Universitario vs UTC en el Estadio Monumental. Foto: Ticketmaster.

Universitario y UTC entre los primeros lugares del Torneo Apertura 2026

Universitario viene de caer en Andahuaylas ante Chankas y complicó sus posibilidades de estar en lo más alto del Torneo Apertura. Sin embargo, sigue entre las primeras posiciones y enfrentará a un rival clave del certamen como UTC, quien es una de las revelaciones de la Liga 1 2026.

Y es que el conjunto de cajamarquino está tercero en la clasificación con 13 unidades y tiene la posibilidad de dar el batacazo en el Estadio Monumental y marcar diferencias de puntos con la ‘U‘ al ser cuarto con 11 unidades. Momento clave para el equipo de Bustos que quiere seguir replicando su buen momento en el inicio del campeonato.