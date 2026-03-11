- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Carabobo
- Real Madrid vs Manchester City
- Alianza Lima vs Melgar
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Partidos de hoy EN VIVO, jueves 12 de marzo: programación, horarios y dónde ver
Revisa los horarios y canales para ver EN VIVO los partidos que se realizarán hoy jueves 12 de marzo. Tenemos acción por la Europa League, Liga Argentina, Copa Libertadores y etc.
No te pierdas la agenda completa de los emocionantes partidos que se llevarán a cabo HOY, jueves 12 de marzo. Habrá actividad en la Europa League, la Copa Libertadores, Concacaf Champions Cup y la Conference League. Además, se desarrollará una nueva fecha en el Brasileirao, Liga Argentina y etc.
PUEDES VER: Sporting Cristal: la millonaria cifra que recibirá por clasificar a la fase de grupos de la Libertadores
Partidos de hoy por la Europa League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:45
|Bolonia vs. Roma
|ESPN 3 y Disney Plus
|12:45
|Lille vs. Aston Villa
|ESPN y Disney Plus
|12:45
|Panathinaikos vs. Real Betis
|ESPN 5 y Disney Plus
|12:45
|Stuttgart vs. Oporto
|ESPN 4 y Disney Plus
|15:00
|Celta de Vigo vs. Lyon
|ESPN 3 y Disney Plus
|15:00
|Ferencvaros vs. SC Braga
|ESPN 5 y Disney Plus
|15:00
|Genk vs. Friburgo
|ESPN 4 y Disney Plus
|15:00
|Nottingham Forest vs. Midtjylland
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa Libertadores
|Hora
|Partido
|Canal
|19:30
|Ind. Medellín vs. Juventud
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Defensa y Justicia vs. Central Córdoba
|Fanatiz y Bet365
|15:00
|Deportivo Riestra vs. Gimnasia Mendoza
|TyC Sports Internacional
|17:15
|Estudiantes Río Cuarto vs. Belgrano
|Disney Plus
|17:15
|Talleres vs. Instituto
|TyC Sports Internacional
|19:30
|River Plate vs. Huracán
|Disney Plus y ESPN 5
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Remo vs. Fluminense
|Bet365
|17:30
|Vasco vs. Palmeiras
|Fanatiz Internacional
|18:00
|Sao Paulo vs. Chapecoense
|Bet365
|19:30
|Gremio vs. Bragantino
|Bet365 y Fanatiz Internacional
Partidos de hoy por la Copa de la Reina
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Badalona vs. Barcelona
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Conference League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:45
|AZ Alkmaar vs. Sparta Braga
|Disney Plus
|12:45
|Lech Poznan vs. Shakhtar
|Disney Plus
|12:45
|Rijeka vs. Estrasburgo
|Disney Plus
|12:45
|Samsunspor vs. Rayo Vallecano
|Disney Plus
|15:00
|Celje vs. AEK
|Disney Plus
|15:00
|Crystal Palace vs. AEK Larnaca
|Disney Plus
|15:00
|Fiorentina vs. Rakow
|Disney Plus
|15:00
|Sigma Olomouc vs. Mainz
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras
|Hora
|Partido
|Canal
|20:30
|Platense vs. Olimpia
|—
Partidos de hoy por la CONCACAF Champions Cup
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Cincinnati vs. Tigres
|Disney Plus
|21:00
|Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa Libertadores Sub 20
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Nacional vs. LDU
|DGO y DSports
|19:00
|S. Wanderers vs. Belgrano
|DGO y DSports
Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90