Sporting Cristal clasificó a fase de grupos de la Copa Libertadores

Partidos de hoy EN VIVO, jueves 12 de marzo: programación, horarios y dónde ver

Revisa los horarios y canales para ver EN VIVO los partidos que se realizarán hoy jueves 12 de marzo. Tenemos acción por la Europa League, Liga Argentina, Copa Libertadores y etc.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY jueves 12 de marzo.
Programación de partidos que se realizarán HOY jueves 12 de marzo. | FOTO: Composición Líbero
No te pierdas la agenda completa de los emocionantes partidos que se llevarán a cabo HOY, jueves 12 de marzo. Habrá actividad en la Europa League, la Copa Libertadores, Concacaf Champions Cup y la Conference League. Además, se desarrollará una nueva fecha en el Brasileirao, Liga Argentina y etc.

Sporting Cristal recibirá importante suma económica por clasificar a fase de grupos de la Libertadores.

PUEDES VER: Sporting Cristal: la millonaria cifra que recibirá por clasificar a la fase de grupos de la Libertadores

Partidos de hoy por la Europa League

HorariosPartidosCanales
12:45Bolonia vs. RomaESPN 3 y Disney Plus
12:45Lille vs. Aston VillaESPN y Disney Plus
12:45Panathinaikos vs. Real BetisESPN 5 y Disney Plus
12:45Stuttgart vs. OportoESPN 4 y Disney Plus
15:00Celta de Vigo vs. LyonESPN 3 y Disney Plus
15:00Ferencvaros vs. SC BragaESPN 5 y Disney Plus
15:00Genk vs. FriburgoESPN 4 y Disney Plus
15:00Nottingham Forest vs. MidtjyllandESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

HoraPartidoCanal
19:30Ind. Medellín vs. JuventudESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
15:00Defensa y Justicia vs. Central CórdobaFanatiz y Bet365
15:00Deportivo Riestra vs. Gimnasia MendozaTyC Sports Internacional
17:15Estudiantes Río Cuarto vs. BelgranoDisney Plus
17:15Talleres vs. InstitutoTyC Sports Internacional
19:30River Plate vs. HuracánDisney Plus y ESPN 5

Partidos de hoy por el Brasileirao

HorariosPartidosCanales
17:00Remo vs. FluminenseBet365
17:30Vasco vs. PalmeirasFanatiz Internacional
18:00Sao Paulo vs. ChapecoenseBet365
19:30Gremio vs. BragantinoBet365 y Fanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Copa de la Reina

HoraPartidoCanal
15:00Badalona vs. BarcelonaDisney Plus

Partidos de hoy por la Conference League

HorariosPartidosCanales
12:45AZ Alkmaar vs. Sparta BragaDisney Plus
12:45Lech Poznan vs. ShakhtarDisney Plus
12:45Rijeka vs. EstrasburgoDisney Plus
12:45Samsunspor vs. Rayo VallecanoDisney Plus
15:00Celje vs. AEKDisney Plus
15:00Crystal Palace vs. AEK LarnacaDisney Plus
15:00Fiorentina vs. RakowDisney Plus
15:00Sigma Olomouc vs. MainzDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

HoraPartidoCanal
20:30Platense vs. Olimpia

Partidos de hoy por la CONCACAF Champions Cup

HorariosPartidosCanales
19:00Cincinnati vs. TigresDisney Plus
21:00Vancouver Whitecaps vs. Seattle SoundersDisney Plus

Partidos de hoy por la Copa Libertadores Sub 20

HorariosPartidosCanales
17:00Nacional vs. LDUDGO y DSports
19:00S. Wanderers vs. BelgranoDGO y DSports

Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

