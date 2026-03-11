- Hoy:
Revelan información sobre llegada de nuevo fichaje en Alianza Lima: "Probablemente ya..."
Alianza Lima aún puede hacer contrataciones para la Liga 1 2026 y se reveló información sumamente importante respecto a ello.
Alianza Lima es líder absoluto del Torneo Apertura 2026 y aumenta sus posibilidades de salir campeón de la Liga 1. Para que estas no disminuyan, los hinchas quieren que la directiva realice más contrataciones antes de que cierre el mercado de fichajes y ahora se filtró importante información al respecto.
Mediante la transmisión más reciente del programa Hablemos de MAX, la conocida periodista Ana Lucía Rodríguez brindó información sobre cómo se viene moviendo el libro de pases en Matute durante los últimos días, previo a que cierre oficialmente en todo el Perú.
“No están buscando ningún jugador en ninguna posición en específico. Probablemente, Alianza ya no contrate a nadie más. Igual, me dicen que hasta que no se cierre el libro de pases uno no puede decir. Me dijeron que el plantel está bien y contento con los resultado”, indicó la mencionada comunicadora.
De esta forma, prácticamente se ha confirmado que Alianza Lima no contratará a ningún otro futbolista para lo que resta del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Recordemos que para el Torneo Clausura el libro de pase vuelve a abrirse, por lo que ahí todos los clubes del fútbol peruano podrán hacer más incorporaciones.
¿Cuándo cierra el libro de pases en Perú?
El libro de pases en el Apertura cierra pronto, exactamente el domingo 15 de marzo del 2026. Es decir, a todos los clubes del Perú les quedan apenas cuatro días para terminar de realizar todas sus contrataciones. A partir de la madrugada del lunes ningún futbolista podrá ser inscrito.
