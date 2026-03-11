Reconocida periodista denuncia amenazas de muerte en su contra: “Me llegó un video”

La violencia contra la mujer en el país vuelve a sacudir al fútbol peruano. En este caso, una periodista peruana que fue la primera en comentar un partido mundialista denunció públicamente que recibió amenazas de muerte por parte de pseudohinchas vía redes sociales.

Se trata de la reconocida comunicadora Talía Azcárate, quien señaló que ya se mantiene en contacto con las autoridades correspondientes para realizar las denuncias. Asimismo, indicó que estas acciones no guardan ningún tipo de relación con la pasión por el fútbol.

“Hoy por la tarde (10 de marzo) me llegó un video, un space de unos seudohinchas, donde se me insultaba y amenazaba de muerte. Me he puesto en comunicación con el Ministerio de la Mujer para hacer la denuncia. Una cosa es que la gente piense distinto a ti en conceptos futbolísticos, pero otra cosa es cruzar la línea. Esto no es nuevo, pasa todos los fines de semana, el tema es que no podemos permitir que siga escalando y hay que poner un freno”, empezó diciendo la periodista durante la transmisión del programa L1 Radio.

“Amenazar, insultar o llamar a la violencia contra una mujer (u hombre) por opinar de fútbol no es pasión, es delito. Denuncio públicamente estos ataques contra mi persona que vienen dándose de manera reiterada por estos ‘hinchas’” escribió después vía redes sociales.

MIMP toma acción tras denuncia de periodista Talía Azcárate

Tras los acontecimientos suscitados, el Ministerio de la Mujer emitió un comunicado en el que rechaza las agresiones que está sufriendo la periodista.

“El MIMP rechaza las agresiones y actos de hostigamiento contra la periodista deportiva Talía Azcarate por parte de supuestos hinchas. Ninguna mujer debe ser atacada o intimidada por ejercer su trabajo en espacios públicos o en el ámbito deportivo. Desde el MIMP estamos convencidos de que el deporte debe ser un espacio de respeto y convivencia, libre de violencia y discriminación”, se lee en su cuenta de Twitter.