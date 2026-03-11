ALERTA ROJA para familias inmigrantes en Arizona: aumento de DETENCIÓN DE MENORES por ICE genera temor a la comunidad

Los menores de edad en Estados Unidos atraviesan una situación cada vez más delicada dentro del sistema migratorio. Un análisis reciente revela un fuerte aumento de detención de menores por ICE, afectando directamente la vida de familias migrantes en Arizona, como el caso de Ana, madre mexicana que teme ser separada de sus hijos de cuatro y seis años.

Los registros muestran un cambio abrupto: durante los últimos 16 meses de la administración de Joe Biden, el promedio diario de niños bajo custodia era de unos 25. Bajo el gobierno actual de Donald Trump, la cifra subió a aproximadamente 170 menores por día, alcanzando picos de más de 400 en ciertos momentos.

Impacto en la vida cotidiana de las familias

La tendencia nacional se refleja en la rutina diaria de muchas familias de Arizona. Ana relata que trata de explicar a sus hijos la presencia de operativos migratorios sin generarles miedo, diciendo que "hay personas que arrestan a gente buena" y que ellos no deben preocuparse.

A pesar de la incertidumbre, mantiene la rutina familiar: los niños continúan con la escuela mientras ella trabaja y todos aprenden inglés. “Creo que Dios nos conoce a cada uno de nosotros y también sabe nuestras necesidades”, señaló.

Recomendaciones para proteger a los menores

Ante el aumento de detención de menores por ICE, los expertos recomiendan a las familias prepararse con un plan de emergencia. Doralina Luna, abogada de inmigración, sugiere:

Preparar cartas poder para el cuidado de los hijos.

para el cuidado de los hijos. Guardar documentos importantes en un solo lugar.

en un solo lugar. Consultar con un abogado de inmigración para recibir orientación jurídica.

Estas medidas pueden ayudar a las familias a proteger a los menores y enfrentar situaciones de detención de manera organizada, minimizando riesgos y asegurando que los niños cuenten con tutores responsables.