¡Mucha atención! El calendario de feriados y días festivos de Massachusetts, en Estados Unidos, ha sorprendido a todos sus habitantes al incluir una fecha significativa para los residentes de Suffolk County, programada para el próximo martes 17 de marzo. ¿Qué se conmemora? AQUÍ todo lo que debes saber.

Confirman feriado para este martes 17 de marzo en EE. UU., qué se conmemora y qué negocios cerrarán

‘El Cronista’ y otros portales internacionales señalaron que el “Evacuation Day” es un recordatorio de lo que pasó en Boston. El próximo martes 17 de marzo se conmemorará esta fecha, con motivo del recuerdo de la Guerra de Independencia de Estados Unidos.

En 1776, las fuerzas británicas y los colonos leales a la corona abandonaron Boston, marcando un giro significativo en la lucha por la independencia. Desde 1774, la ciudad en mención había estado bajo control británico, con la finalidad de sofocar las crecientes tensiones provocadas por los impuestos y la presencia militar.

Luego de una serie de enfrentamientos y un bloqueo militar, los británicos se retiraron hacia Nueva Escocia, permitiendo que las tropas coloniales recuperaran el control de la ciudad. Cabe resaltar que este día festivo celebra la liberación de Boston y simboliza el espíritu de resistencia y la búsqueda de libertad que caracterizó a los colonos en su lucha por la independencia.

¿Las agencias cerrarán el 17 de marzo?

Bajo este contexto, es importante conocer que el Día de la Evacuación, que se celebra de manera exclusiva en el Condado de Suffolk, no implica la suspensión de actividades en el resto del estado. En resumen, las agencias estatales y las oficinas públicas continuarán operando con normalidad en todas las demás regiones.

Por su parte, las autoridades locales han aclarado que, al no ser considerado un feriado estatal, todas las entidades gubernamentales, incluidas las municipales y las cuasi-públicas, mantienen su funcionamiento habitual, garantizando así la atención a la ciudadanía sin ninguna interrupción.