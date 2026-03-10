Ray Sandoval explota en redes sociales tras pésimo rendimiento: "Pueden venir y pelar..."

Uno de los futbolistas más recordados de Sporting Cristal en los últimos años, ya que fue una promesa que nunca se consolidó, es Ray Sandoval. El delantero ahora se encuentra jugando para Cienciano y recientemente fue criticado por los hinchas debido a su pésimo rendimiento en el partido ante Sport Boys por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026.

En lo que va del campeonato el atacante nacional apenas ha disputado tres encuentros y no ha podido convertir ni un solo gol, algo preocupante para un hombre del área. Por ello, las críticas por parte de la afición cusqueña no se hicieron demorar y desde la tribuna le dijeron de todo, esto pese al triunfo del ‘Papá’ 3-1 sobre los del Callao en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Ante ello, Ray Sandoval no dudó en dejar un fuerte mensaje mediante su cuenta oficial de Instagram, donde hizo referencia a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi que son los máximos referentes del fútbol contemporáneo. El ex Sporting Cristal dio a entender que él está rindiendo bien e incluso provocó a sus detractores con palabras en doble sentido.

Ray Sandoval y su descargo en redes.

“Ahora tengo que ser Cris (Cristiano Ronaldo) o el enano (Lionel Messi), jaaaa. Eso que ladran pueden venir y pelar ya saben qué”, indicó el futbolista de Cienciano, quien desde que salió del Rímac no ha destacado como se esperaba de él. En la selección peruana tuvo un breve paso, pero nunca llegó a consolidarse en el plantel.

¿En qué clubes ha jugado Ray Sandoval?

Estos fueron sus clubes: