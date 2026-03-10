¡Atención! Alianza Lima presentará reclamo a la Comisión Disciplinaria por gestos de Reynoso

Uno de los aspectos más comentados tras la victoria de Alianza Lima sobre Melgar fueron los provocativos gestos que realizó el DT Juan Reynoso hacia los hinchas en Matute tras los abucheos en su contra, recordando sus títulos nacionales. Sin embargo, tras ello, se conoció que la directiva blanquiazul presentará un severo reclamo ante la Comisión Disciplinaria por lo sucedido.

Alianza Lima presentará reclamo por gestos de Juan Reynoso en Matute

Sobre el final del encuentro, Juan Reynoso reaccionó a los abucheos de los hinchas blanquiazules formando un “2” con los dedos y golpeándose el pecho señalando el campo en repetidas ocasiones.

Ante ello, el periodista Gerson Cuba señaló que la directiva de Alianza Lima ya tiene listo un reclamo para presentar ante la Comisión Disciplinaria de la FPF por las acciones del técnico. Esto ya que consideran que son una clara incitación a la violencia.

“Alianza Lima enviará hoy un reclamo a la Comisión de Disciplina por los gestos realizados ayer por el DT de Melgar, Juan Reynoso, hacia los hinchas luego del encuentro. El club íntimo considera que estos actos representan una incitación a la violencia”, indicó el comunicador en su cuenta de ‘X’.

De esta manera, al presentarse esta denuncia, el ente regulador del fútbol peruano iniciará una investigación sobre lo sucedido y evaluará una posible sanción en contra del entrenador de Melgar. Un castigo que puede llevar hasta multas económicas o suspensiones para los siguientes partidos.

Juan Reynoso se pronunció sobre los gestos en Matute

Por su parte, Juan Reynoso fue consultado por lo sucedido en conferencia de prensa y, aunque recalcó que siempre tendrá un afecto especial por Alianza Lima, su reacción se debió a los abucheos y gritos que recibió parte de los hinchas en las tribunas.

‘Esta (Matute) siempre va a ser mi casa, es mi alma mater, siempre voy a estar agradecido con este club. Conozco las paredes, yo crecí aquí y no soy malagrecido. Si me faltan el respeto, esperen que también les falten, porque están provocando’, indicó en conferencia de prensa.