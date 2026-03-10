- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Melgar
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
¡Atención! Alianza Lima presentará reclamo a la Comisión Disciplinaria por gestos de Reynoso
Se confirmó que la directiva de Alianza Lima presentará un contundente reclamo por los polémicos gestos que realizó Juan Reynoso a los hinchas en Matute.
Uno de los aspectos más comentados tras la victoria de Alianza Lima sobre Melgar fueron los provocativos gestos que realizó el DT Juan Reynoso hacia los hinchas en Matute tras los abucheos en su contra, recordando sus títulos nacionales. Sin embargo, tras ello, se conoció que la directiva blanquiazul presentará un severo reclamo ante la Comisión Disciplinaria por lo sucedido.
PUEDES VER: Filtran que la 'U' evalúa denunciar a jugadores de Alianza por caso Rabanal, Concha y Fara
Alianza Lima presentará reclamo por gestos de Juan Reynoso en Matute
Sobre el final del encuentro, Juan Reynoso reaccionó a los abucheos de los hinchas blanquiazules formando un “2” con los dedos y golpeándose el pecho señalando el campo en repetidas ocasiones.
Ante ello, el periodista Gerson Cuba señaló que la directiva de Alianza Lima ya tiene listo un reclamo para presentar ante la Comisión Disciplinaria de la FPF por las acciones del técnico. Esto ya que consideran que son una clara incitación a la violencia.
“Alianza Lima enviará hoy un reclamo a la Comisión de Disciplina por los gestos realizados ayer por el DT de Melgar, Juan Reynoso, hacia los hinchas luego del encuentro. El club íntimo considera que estos actos representan una incitación a la violencia”, indicó el comunicador en su cuenta de ‘X’.
De esta manera, al presentarse esta denuncia, el ente regulador del fútbol peruano iniciará una investigación sobre lo sucedido y evaluará una posible sanción en contra del entrenador de Melgar. Un castigo que puede llevar hasta multas económicas o suspensiones para los siguientes partidos.
Juan Reynoso se pronunció sobre los gestos en Matute
Por su parte, Juan Reynoso fue consultado por lo sucedido en conferencia de prensa y, aunque recalcó que siempre tendrá un afecto especial por Alianza Lima, su reacción se debió a los abucheos y gritos que recibió parte de los hinchas en las tribunas.
‘Esta (Matute) siempre va a ser mi casa, es mi alma mater, siempre voy a estar agradecido con este club. Conozco las paredes, yo crecí aquí y no soy malagrecido. Si me faltan el respeto, esperen que también les falten, porque están provocando’, indicó en conferencia de prensa.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Hotel New Lima
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más
PRECIOS/ 55.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90