¡Para gritar campeón! Alianza Lima y la fecha clave para que gane el Apertura 2026

El equipo de Pablo Guede ha tomado por asalto la Liga 1 2026. Tras vencer 3-1 a Melgar, Alianza Lima mira a todos desde la cima con 16 puntos. Pero, si mantienen este ritmo demoledor de victorias, ¿cuándo podrían asegurar el trofeo del Apertura matemáticamente? Aquí te lo contamos.

El camino de Alianza Lima en el Apertura 2026

Con once fechas por jugar (33 puntos en disputa), el "número mágico" para ser campeón suele rondar los 40 puntos. Si Alianza Lima sigue ganando todo a su paso, el escenario ideal se presenta así:

Puntos actuales: 16 pts.

Próximos retos: Garcilaso (V), Juan Pablo II (L) y el Clásico ante Universitario (V).

La fecha de la consagración: Si Alianza encadena 8 victorias consecutivas más (llegando a 40 puntos) y sus perseguidores —Los Chankas y UTC— tropiezan en el camino, los íntimos podrían estar celebrando en la Fecha 14, precisamente cuando reciban a Sporting Cristal en Matute.

Alianza Lima es, junto a Chankas, el único invicto del Apertura 2026.

El clásico será el punto de quiebre para Alianza Lima

No podemos ignorar la Fecha 9. Una victoria blanquiazul en el Monumental no solo sumaría tres puntos, sino que sacaría de la carrera directamente a Universitario (que hoy está a 5 puntos de distancia). Un triunfo en Ate aceleraría cualquier proceso de campeonato anticipado.

Los obstáculos de Alianza Lima

Para que Alianza Lima sea campeón antes de la última jornada, deberá sortear dos factores críticos:

El calendario de altura: Las visitas a Cusco (Garcilaso y Cienciano) y Tarma (ADT) son los puntos donde las casas de apuestas creen que el invicto podría peligrar.

La resistencia de Los Chankas: El equipo de Andahuaylas es la gran sorpresa del torneo (14 pts) y no parece dispuesto a ceder terreno fácilmente.

Si Alianza Lima sale ileso de su visita al Cusco este 14 de marzo y mantiene la distancia de 5 puntos sobre la "U", el Torneo Apertura tendrá color blanquiazul mucho antes de la fecha 17.