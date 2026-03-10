Juan Reynoso, DT de Melgar, dio rotundo comentario tras derrota ante Alianza: "Matute es mi casa"

Alianza Lima logró una gran victoria por 3-1 ante Melgar, un resultado que le permite seguir en lo más alto del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Una de las situaciones más comentadas de este encuentro fue el regreso de Juan Reynoso a Matute. Precisamente, el técnico nacional sorprendió a los hinchas con un contundente comentario sobre el estadio blanquiazul.

Juan Reynoso, DT de Melgar, dio rotundo comentario tras derrota ante Alianza Lima

Durante la conferencia de prensa tras la derrota de su equipo, el DT Juan Reynoso se pronunció sobre los gestos provocativos que realizó ante la hinchada de Alianza Lima y recordó su pasado como jugador blanquiazul.

En ese sentido, el ‘Cabezón’ señaló que en su etapa como futbolista se dieron muchas oportunidades para regresar a Matute, pero por decisiones de algunos entrenadores no se dieron. Sin embargo, lo más impactante fue cuando señaló que siempre le mantendrá un cariño especial y agradecimiento al club, pues fue el club donde inició profesionalmente.

Video: Jax Latin Media

"Las leyendas urbanas que ustedes se hacen son increíbles. Yo nunca no quise venir, había un par de técnicos que por temor a la hinchada no me dejaron venir. Esta es mi casa, yo viene aquí a los 12 años. Hoy se me acercaron 2-3 personas y me dijeron 'tú eres bienvenido aquí'", señaló.

De igual manera, Reynoso señaló que estas “leyendas urbanas” se dieron luego de su llegada a Universitario, el clásico rival, un factor que generó el rechazo de los hinchas de Alianza Lima. Además, se refirió a los gestos que hizo a su salida de Matute y recalcó que fue una respuesta a las faltas de respeto a su persona.

"De repente, por tomar la decisión de pasar a Universitario a algunos les contaron esta leyenda urbana que no es verdad. El tema es que los niños o gente de 20-25 años creen algo que nunca sucedió. Esta (Matute) siempre va a ser mi casa, es mi alma mater, siempre voy a estar agradecido con este club. Conozco las paredes, yo crecí aquí y no soy malagrecido. Si me faltan el respeto, esperen que también les falten, porque están provocando", acotó.

Alianza Lima sigue invicto en el Torneo Apertura 2026

Por su parte, la escuadra de Pablo Guede celebra una nueva victoria en la Liga 1 2026 y se mantiene como el líder en solitario del campeonato. Además, son de los pocos equipos que aún no conocen de derrotas, demostrando un constante aumento en su rendimiento de juego. Hasta el momento, suman 5 victorias y un empate.