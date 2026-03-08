Alianza Lima ganó 3-1 a complicado rival y es candidato a salir campeón en la Liga 2026

Alianza Lima tiene la obligación de conseguir el título en cada temporada y competencia que disputa, desde la Liga 1 hasta la Liga Femenina 2026, tal como lo demanda su historia. Por ello, obtener victorias en cada partido resulta esencial para acercarse al objetivo y brindar una nueva alegría a los hinchas con un trofeo más en su palmarés.

Alianza Lima ganó 3-1 y es candidato a salir campeón en la Liga 2026

Precisamente, en su último partido, Alianza Lima logró una gran victoria por 3-1 ante un difícil rival; sin embargo, en esta ocasión no hablamos del plantel que dirige Pablo Guede, sino que se trata de la delegación femenina que se encuentra a puertas de disputar la Liga Femenina 2026.

La escuadra comandada por el DT José Letelier fue invitada a participar en la presentación de Atlético Andahuaylas en el evento denominado 'Tarde de las Guerreras', donde las blanquiazules demostraron que son un rival difícil de vencer y se quedaron con la victoria, arruinándoles la fiesta a sus rivales.

Para este compromiso, las 'íntimas' convocaron a sus principales figuras para asegurar el triunfo, entre las que se destacan sus fichajes como Geraldine Cardona, Estefanía González, Odalys Rivas, Anisa Marquínez, entre otras. Sin embargo, la gran noticia del encuentro fue el regreso de Adriana Lúcar, quien ya se encuentra recuperada totalmente de su lesión y se perfila a ser la gran estrella del equipo.

Alianza Lima Femenino se impuso ante Atlético Andahuaylas y quedó listo para el inicio de la Liga Femenina.

Sandy Dorador fue la artífice de abrir el marcador a los nueve minutos del encuentro, tras superar la valla rival con una gran definición por encima de la portera rival. Mientras que Yomira Tacilla y Tifani Molina sellaron la victoria. No obstante, el cuadro de provincia logró descontar el marcador.

Con esa victoria, el elenco de Alianza Lima Femenino logró un gran resultado que reafirma su condición de candidato principal a conseguir el título de la Liga Femenina, donde buscará destacar al igual que en la temporada pasada y hacerse con el tricampeonato nacional, un hecho que desataría la algarabía de los hinchas.

¿Cuándo debuta Alianza Lima en la Liga Femenina 2026?

El cuadro blanquiazul se enfrentará ante FC Killas en su debut en la Liga Femenina 2026, donde buscará iniciar con pie derecho y demostrar que son candidatas para quedarse con el título. Este compromiso se disputará el próximo domingo 15 de marzo a las 3:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Hugo Sotil.