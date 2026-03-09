0
Primera CAPACITACIÓN PRESENCIAL para miembros de mesa: ¿Cómo saber dónde me toca? Consulta el LINK oficial

Los miembros de mesa deberán estar listos para cumplir con sus funciones en las Elecciones Generales, para ello se necesita acudir a las capacitaciones.

Daniela Alvarado
ONPE: consulta locales de capacitación para las Elecciones Generales | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Las Elecciones Generales se realizarán el próximo domingo 12 de abril de 2026, por lo que los miembros de mesa y electores ya están alistándose para lo que será esta jornada clave en la que se elegirán cargos de presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y titulares del parlamento andino.

Ahora que los miembros de mesa ya fueron elegidos en el sorteo realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), es momento de que se instruyan tanto de manera virtual como presencial, por lo cual será necesario tener claro cuál es el cronograma de fechas, pero no solo eso, sino también conocer la ubicación de su centro de capacitación.

Bajo este contexto, se sabe que desde el pasado 26 de febrero que se activó la plataforma para que los ciudadanos puedan ingresar a la capacitación online de cara a las votaciones 2026, y por otro lado, este domingo 29 de marzo se realizará la primera fecha en los locales asignados.

libero.pe

LINK para saber en qué local me capacitaré vía ONPE

De acuerdo a lo que indica la página web de la ONPE, pronto se habilitará una opción para que cada usuario pueda consultar cuáles son los locales de votación autorizados para estas actividades.

Cuando se activen, solo deberás acudir a este LINK oficial https://eg2026.onpe.gob.pe/capacitacion/capacitacion-presencial/ y presionar e botón de 'Ver lista de locales de capacitación', el cual por ahora indica un mensaje de 'próximamente' al lado.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

Para saber si eres miembro de mesa solo tienes que ingresar a: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio y colocar tu DNI, de esta manera la plataforma te revelará la información correspondiente.

¿Cuándo serán las capacitaciones para miembros de mesa?

Se han programado dos jornadas nacionales de capacitación a miembros de mesa los domingos 29 de marzo y 5 de abril en locales de votación específicos, los cuales se conocerán más adelante.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

