Rabanal tomará firme decisión con Gassama tras varias fechas sin jugar en Universitario

Universitario de Deportes tuvo su primera caída en lo que va de la temporada 2026 de la Liga 1, pero el resultado (3-1) en su contra no es lo único preocupante para el entrenador español Javier Rabanal, quien tiene contemplado tomar una radical decisión sobre todo con el fichaje más polémico de la temporada; Sekou Gassama.

El elenco ‘crema’ asumió el duelo en Andahuaylas con solo dos piezas de recambio; José el ‘Tunche’ Rivera y Miguel Silveira, debido a que el resto de sus elementos han mostrado lesiones que los sacaron de lista. ¿Cuál es la próxima medida del DT?

El periodista Gustavo Peralta reveló que Javier Rabanal tiene previsto ampliar su nómina de convocados para el encuentro ante UTC programado para este sábado 14 de marzo, en la que considerará al atacante senegalés-español Sekou Gassama.

De concretarse esta determinación, el jugador de 30 años regresará a ser tomado en cuenta en la lista de concentrado luego de tres jornadas en las que brilló por su ausencia, tras no estar en forma física y posteriormente por presentar molestias.

Este año, Gassama solo ha disputado 31 minutos con la ‘U’ y fue en el partido ante Cienciano, en el que evidenció que se encuentra lejos de llegar a su mejor versión.