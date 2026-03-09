- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Melgar
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Rabanal tomará firme decisión con Gassama tras varias fechas sin jugar en Universitario
Luego de la derrota de Universitario ante Los Chankas, el entrenador Javier Rabanal evalúa lo que sucederá con el delantero Sekou Gassama.
Universitario de Deportes tuvo su primera caída en lo que va de la temporada 2026 de la Liga 1, pero el resultado (3-1) en su contra no es lo único preocupante para el entrenador español Javier Rabanal, quien tiene contemplado tomar una radical decisión sobre todo con el fichaje más polémico de la temporada; Sekou Gassama.
PUEDES VER: Javier Rabanal se sinceró tras derrota de Universitario en Andahuaylas: "Nos metieron el..."
El elenco ‘crema’ asumió el duelo en Andahuaylas con solo dos piezas de recambio; José el ‘Tunche’ Rivera y Miguel Silveira, debido a que el resto de sus elementos han mostrado lesiones que los sacaron de lista. ¿Cuál es la próxima medida del DT?
El periodista Gustavo Peralta reveló que Javier Rabanal tiene previsto ampliar su nómina de convocados para el encuentro ante UTC programado para este sábado 14 de marzo, en la que considerará al atacante senegalés-español Sekou Gassama.
De concretarse esta determinación, el jugador de 30 años regresará a ser tomado en cuenta en la lista de concentrado luego de tres jornadas en las que brilló por su ausencia, tras no estar en forma física y posteriormente por presentar molestias.
Este año, Gassama solo ha disputado 31 minutos con la ‘U’ y fue en el partido ante Cienciano, en el que evidenció que se encuentra lejos de llegar a su mejor versión.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90