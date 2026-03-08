0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones del Apertura tras derrota de la U

Javier Rabanal respondió fuerte sobre si escucha los comentarios del hincha: "No lo veo..."

Javier Rabanal, DT de Universitario, sorprendió cuando le preguntaron sobre lo comentarios que le deja la hinchada tras cada partido de la Liga 1.

Francisco Esteves
Javier Rabanal sobre la hinchada de Universitario.
Javier Rabanal sobre la hinchada de Universitario. | Foto: L1 MAX - X.
COMPARTIR

Universitario de Deportes perdió 3-1 con Los Chankas en Andahuaylas por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, perdiendo así la oportunidad de ser líder absoluto de la Liga 1. En ese sentido, su director técnico, Javier Rabanal, sorprendió dando declaraciones sobre las peticiones que le hace su hinchada cada fin de semana.

Javier Rabanal se sinceró tras derrota de Universitario.

PUEDES VER: Javier Rabanal se sinceró tras derrota de Universitario en Andahuaylas: "Nos metieron el..."

Como muchos saben, los aficionados merengues constantemente vienen dejando comentarios luego de sus partidos en el campeonato nacional. Por ello, tras el compromiso fue entrevistado brevemente para L1 MAX y no tuvo filtro al hablar frente a las cámaras de televisión.

Creo que no hubieron tantas cosas mal como en otros partidos. El partido no era para 3-1. La hinchada quiere que ataquemos siempre y es lo que hemos hecho hoy. Nadie puede decir que nos hemos tirado para atrás. El campeonato sigue”, precisó Javier Rabanal.

Asimismo, el periodista Gustavo Peralta le preguntó al DT sobre si escucha o mira las peticiones y el sentir de la afición. “Tengo informes. No lo veo yo, pero sí me llega. Quieren que ataquemos siempre”, agregó el entrenador de Universitario de Deportes.

¿Cómo marcha Universitario en la Liga 1?

Universitario perdió el invicto ante Los Chankas y ahora se ubica en la cuarta casilla de la tabla de posiciones con 11 unidades, a 3 puntos del líder que en estos momentos es el club de Andahuaylas. Si Alianza Lima derrota a Melgar, la ‘U’ estará a 5 del primer lugar.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Confirman nuevo canal que transmitirá los partidos de la Liga 1 2026: "Vuelve a las pantallas"

  2. Alianza Lima ganó 3-1 a complicado rival y es candidato a salir campeón en la Liga 2026

  3. Filtran que Mano Menezes convocará a figura de más de tres millones para la selección peruana

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano