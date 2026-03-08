Javier Rabanal respondió fuerte sobre si escucha los comentarios del hincha: "No lo veo..."

Universitario de Deportes perdió 3-1 con Los Chankas en Andahuaylas por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, perdiendo así la oportunidad de ser líder absoluto de la Liga 1. En ese sentido, su director técnico, Javier Rabanal, sorprendió dando declaraciones sobre las peticiones que le hace su hinchada cada fin de semana.

Como muchos saben, los aficionados merengues constantemente vienen dejando comentarios luego de sus partidos en el campeonato nacional. Por ello, tras el compromiso fue entrevistado brevemente para L1 MAX y no tuvo filtro al hablar frente a las cámaras de televisión.

“Creo que no hubieron tantas cosas mal como en otros partidos. El partido no era para 3-1. La hinchada quiere que ataquemos siempre y es lo que hemos hecho hoy. Nadie puede decir que nos hemos tirado para atrás. El campeonato sigue”, precisó Javier Rabanal.

Asimismo, el periodista Gustavo Peralta le preguntó al DT sobre si escucha o mira las peticiones y el sentir de la afición. “Tengo informes. No lo veo yo, pero sí me llega. Quieren que ataquemos siempre”, agregó el entrenador de Universitario de Deportes.

¿Cómo marcha Universitario en la Liga 1?

Universitario perdió el invicto ante Los Chankas y ahora se ubica en la cuarta casilla de la tabla de posiciones con 11 unidades, a 3 puntos del líder que en estos momentos es el club de Andahuaylas. Si Alianza Lima derrota a Melgar, la ‘U’ estará a 5 del primer lugar.