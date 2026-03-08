- Hoy:
Paolella, DT de Los Chankas, dio fuerte comentario sobre Universitario tras ganar 3-1: "Un.."
Universitario cayó derrotado 3-1 por Los Chankas de Andahuaylas en la fecha seis del Torneo Apertura de la Liga 1.
Universitario de Deportes cayó frente a Los Chankas de Andahuaylas por 3-1 por la fecha seis del Torneo Apertura de la Liga 1. En conferencia de prensa, Walter Paolella, entrenador de 'Los Guerreros', dio su análisis sobre la gran victoria que consiguió frente al conjunto dirigido por Javier Rabanal, donde no dudó en resaltar el gran compromiso que demuestran sus jugadores.
DT de Los Chankas, dio fuerte comentario sobre Universitario tras victoria
“Jugamos ante un gran rival (Universitario) , tres años siendo campeón, mantiene la estructura, gran técnico y con figuras de la selección, pero los jugadores de Los Chankas saben a lo que jugamos y están convencidos”, fueron las palabras del entrenador Argentino.
Noticia en desarrollo…
