Rival de Alianza Lima planea hacer un operativo policial en Matute: "Se ha establecido un..."

Como sabemos, el Estadio Alejandro Villanueva es hogar de Alianza Lima y uno de los escenarios deportivos más famosos e históricos que tiene el Perú. En ese sentido, ahora un rival de los blanquiazules en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 sorprendió a todos los hinchas tras confirmar que realizará un operativo en Matute junto a la Policía Nacional.

Se trata de Sporting Cristal, equipo que no la pasa del todo bien en el campeonato peruano y marcha lejos del primer lugar que precisamente ocupa el elenco dirigido por Pablo Guede. Sin embargo, lejos del certamen doméstico, en la Copa Libertadores siguen con vida y este miércoles 11 de marzo enfrentarán a Carabobo de Venezuela por un pase a la Fase de Grupos.

Debido a que el Estadio Nacional está indispuesto y el Alberto Gallardo no cuenta con luces de noche, Alianza Lima le prestó su recinto deportivo a los celestes y ahí se llevará a cabo el compromiso Conmebol. Por medida de seguridad, el elenco del Rímac aseguró que desplegará a las autoridades con el objetivo de que todos los hinchas, tanto locales como visitantes, disfruten del partido internacional sin inconvenientes.

"Sporting Cristal informa que, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, se ha establecido un operativo especial de seguridad para el encuentro de mañana en el Estadio Alejandro Villanueva", indicó el elenco de Joel Raffo mediante un comunicado en redes sociales. Recordemos que, en la Fase 2, Sporting Cristal ejerció localía en el Estadio Miguel Grau y los fanáticos de Sport Boys generaron disturbio, por lo que esperan evitar que se repita.

Sporting Cristal y su operativo en Matute.

Sporting Cristal hará operativo policial en Matute

El operativo de la PNP en el Estadio Alejandro Villanueva consiste en lo siguiente:

Refuerzo policial en los alrededores del estadio.

Anillos de seguridad para el ingreso y salida de los hinchas celestes y visitantes.

Rutas de acceso controladas y acompañamiento policial en las avenidas México, Isabel La Católica y Abtao del distrito de La Victoria.

Coordinación permanente durante todo el evento.

¿A qué hora y dónde ver Sporting Cristal vs. Carabobo?

El partido entre Sporting Cristal vs. Carabobo en Matute iniciará a las 17.00 horas de Perú y 18.00 de Venezuela. Asimismo, la transmisión de la Copa Libertadores será mediante la señal de ESPN para todo el territorio sudamericano. También podrás ver el encuentro vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming.