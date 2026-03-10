Alineaciones Sporting Cristal vs Carabobo: el once de Autuori para clasificar en Copa Libertadores

Sporting Cristal asumirá uno de los partidos más importantes de la pretemporada ante Carabobo FC por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses llegan con la ventaja en el marcador y con la mentalidad de sellar su clasificación a fase de grupos. Mientras que la escuadra venezolana buscará remontar la llave. Conoce las alineaciones que presentarán ambas escuadras.

Alineación de Sporting Cristal

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Christofer Gonzales, Gabriel Santana y Felipe Vizeu.

Paulo Autuori, DT de Sporting Cristal, sabe que no puede ceder terreno tras la sufrida victoria que consiguió en la ida. Por ello, con el objetivo de sellar su clasificación, presentará su mejor oncena posible. Diego Enríquez es inamovible en el arco, siendo vital para mantener la valla invicta.

Sporting Cristal buscará sellar su clasificación a fase de grupos y asegurar el 1-0 en la ida.

En la defensa, se repetirá la zaga con la presencia de Cristiano da Silva como el punto más alto, siendo vital en su proyección en ataque. Por su parte, en el mediocampo, los rimenses contarán con jugadores de gran jerarquía como Yoshimar Yotún, el principal referente del equipo.

Además, el brasileño Gabriel Santana se perfila a seguir siendo titular tras su gran rendimiento en las últimas fechas. En la delantera, Felipe Vizeu seguirá siendo el ‘9’ del equipo, con el objetivo de vencer el arco rival y aportar su grano de arena para conseguir una importante hazaña del equipo en esta temporada.

Alineación de Carabobo

Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Juan Pérez, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y Eric Ramírez.

Por su parte, Carabobo tiene la obligación de ser ofensivo desde el inicio con el objetivo de igualar el marcador en los primeros minutos y encaminarse a la remontada. La escuadra venezolana no ha tenido los mejores resultados y ya suman tres partidos consecutivos sin ganar.

Carabobo llegará a Lima con el objetivo de remontar la serie ante Sporting Cristal

El equipo comandado por César Farías presentará su mejor equipo posible apelando a la productividad que lograron en la ida, donde tuvieron grandes ocasiones de gol. En su planteamiento destacan la presencia de Edson Tortolero y Eric Ramírez, ambos los jugadores más desequilibrantes.

De hecho, ambos jugadores no fueron convocados en el último partido con la finalidad de que lleguen en las mejores condiciones a Matute. Asimismo, la presencia de Maurice Cova y Matías Nuñez será vital para conectar con los delanteros.