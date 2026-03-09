Sporting Cristal recibe espectacular noticia a poco de jugar con Carabobo por Libertadores: "Nuestros"

Sporting Cristal está a 90 minutos de poner su nombre en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Paulo Autuori recibirán en Matute a Carabobo y ahora acaban de recibir una espectacular noticia que motiva a los jugadores de cara a este choque internacional en el distrito de La Victoria.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs Carabobo por la vuelta de Copa Libertadores 2026

El cuadro del Rímac anunció por todo lo alto que la Tribuna Norte ha sido totalmente agotada en cuanto a venta de entradas. Los hinchas celestes han comprado cada uno de los boletos en ese sector, por lo que es claro que la barra principal se hará sentir a lo largo de estos 90 minutos claves.

A través de las redes sociales, Sporting Cristal confirmó esta noticia que motiva a los demás aficionados a adquirir los últimos boletos que se encuentran en venta para las tribunas Oriente y Occidente. Todo dependerá de lo que ocurra en las siguientes horas, en el que los 'rimenses' tienen que tener el aliento de su afición para conseguir uno de los primeros objetivos de la temporada como es clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Entradas agotadas para la Tribuna Norte en el Sporting Cristal vs Carabobo.

Recordemos que la clasificación de los celestes a fase de grupos de Libertadores no solo es un fuerte envión anímico en cuanto a lo deportivo, sino que es una gran inyección económica de 3 millones de dólares aproximadamente. Es evidente la importancia de este choque ante Carabobo, el cual ya se palpita desde inicios de semana.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores 2026?

El partido entre Sporting Cristal vs Carabobo por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 se juega este miércoles 11 de marzo a partir de las 17.00 hora peruana (18.00 horas de Caracas).