Carabobo deja firme mensaje que calienta el partido ante Sporting Cristal por Libertadores: "Temple"
Sporting Cristal se alista para su partido ante Carabobo por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El elenco venezolano sorprende con firme mensaje.
Solo es cuestión de días para el esperado partido entre Sporting Cristal vs Carabobo por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El elenco celeste tiene la ventaja en el marcador tras el 0-1 en Venezuela, por lo que el cuadro 'Granate' llega a Lima con la esperanza de revertir la llave en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute.
Justamente, el plantel de Carabobo lanzó una publicación en redes sociales en la que motiva a sus seguidores de cara al choque ante los celestes. Sabe que hicieron un gran partido en la ida, pero que no tuvieron la efectividad para poder lograr, por lo menos, el empate ante los 'rimenses'.
Dado ese panorama, destacan ciertas cualidades del plantel para poder remontar el resultado global y acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El equipo venezolano concentrará en la capital limeña luego de un duro empate en el certamen local ante Zamora, un marcador que lo ubica en la octava casilla del campeonato y que se pone a 10 puntos del líder Universidad Central de Venezuela.
“Gallardía, temple y optimismo. Luchar con alma y corazón. Conmebol Libertadores. Fase 3 (vuelta) vs Sporting Cristal“, se lee en la publicación de Carabobo.
Carabobo y su publicación previo al partido ante Sporting Cristal.
¿Qué necesita Carabobo para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?
Carabobo de Venezuela perdió en la ida 0-1 ante Sporting Cristal en Valencia. Dado este marcador, ahora los 'Granates' necesitan ganar por diferencia de dos goles o más ante los celestes. Solo así, lograrán su clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 de manera directa.
Sin embargo, en caso solo consigan un triunfo por la mínima diferencia, todo se tendrá que llevar a una tanda de penales para definir al ganador de la llave. Cualquier otro resultado como empate o victoria de los 'rimenses' deja fuera a los venezolanos, quienes tendrán que afrontar la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.
