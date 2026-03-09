Selección peruana de Menezes reservó a futbolista que está en Barcelona: "Fecha FIFA"

Solo es cuestión de semanas para que Mano Menezes, DT de la selección peruana, anuncie su primera lista de convocados con miras a la fecha FIFA del mes de marzo ante las selecciones de Senegal y Honduras. Bajo esa premisa, se ha conocido que el estratega brasileño ha pedido que la FPF envíe una carta de reserva por jugador que se encuentra en Barcelona.

Selección peruana reservó a futbolista que está en Barcelona

Se trata de Adrián Ugarriza, delantero de 29 años, que viene jugando por Ironi Kiryat Shmona de la Primera División de Israel. Sin embargo, ahora el jugador, junto a Fernando Pacheco, se encuentra en Barcelona ante los incidentes que están aconteciendo en dicho país. Pese a ello, la FPF trabaja en su reservación para que sea una de las novedades en la Bicolor.

Vale aclarar que ambos futbolistas comenzaron a ser noticia en el mercado de pases debido a la situación que atraviesa dicho sector del mundo. Sin embargo, como informa el periodista Gustavo Peralta, los jugadores no quedarán libres del elenco israelí, a menos que haya una orden definitiva de la FIFA.

“Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco no quedarán libres del Kiryat Shmona. La única forma sería que se suspenda el fútbol en Israel y que la FIFA, por mandato, les otorgue la libertad para fichar por otros clubes. Por ahora, los futbolistas peruanos se encuentran en Barcelona esperando volver a Israel. Sobre Ugarriza, en caso de quedar libre, su entorno considera que tiene mercado para continuar su carrera en el extranjero“

Siguiendo esa línea, se confirma lo expuesto en párrafos anteriores como es la carta de reserva de la FPF a Ironi Kiryat Shmona por la convocatoria de Adrián Ugarriza. Dado el buen momento que mostró el atacante nacional, Mano Menezes apunta a tenerlo cerca para ver su rendimiento y saber si es opción certera en ofensiva.

“FPF envío carta de reserva al Kiryat Shmona por Adrián Ugarriza para los amistosos de la selección en fecha FIFA“, informó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta oficial de ‘X’.