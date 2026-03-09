Futbolista de Alianza Lima deja el club a fines de marzo con destino a México: "Próximos desafíos"

Alianza Lima es uno de los clubes que quiere a como de lugar el título de la Liga 1 2026. El elenco dirigido por Pablo Guede viene consiguiendo buenos resultados en este arranque de temporada, por lo que depende de sí mismo para liderar el campeonato. Bajo esta premisa, se conoció que un futbolista tendrá que dejar el club en estas semanas finales de marzo con destino a México.

Futbolista de Alianza Lima se irá a México

Se trata de Guillermo Viscarra, portero de Alianza Lima que ha ido recuperándose de una lesión que sufrió hace algunas semanas. Resulta que el DT de la selección boliviana, Óscar Villegas, lo llamó para que forme parte de la delegación que embarcará a México para afrontar el repechaje mundialista.

Se sabe que 'La Verde' tiene una cita con la historia en busca de su pase a la Copa del Mundo 2026, por lo que el estratega actual decidió que el golero de los blanquiazules sea parte de esta nómina que enfrentará a Surinam en la 'semifinal' del repechaje.

De esta manera, Guillermo Viscarra dejará el Club Alianza Lima a mediados de marzo, ya que Bolivia tiene un amistoso previo ante Trinidad y Tobago el 15. Seguido de ello, debe estar con el plantel que irá a México, donde será la sede de los partidos de repechaje.

“La Federación Boliviana de Fútbol da a conocer la nómina de jugadores convocados a la Selección Absoluta definida por el DT Oscar Villegas para disputar los partidos del Repechaje a la Copa Mundial FIFA 2026. Asimismo, el combinado nacional disputará un partido amistoso internacional frente a Trinidad y Tobago el próximo 15 de marzo en Santa Cruz de la Sierra. El Profesor Villegas junto a su cuerpo técnico, ha seleccionado a 28 jugadores para afrontar estos próximos desafíos en busca de la ansiada clasificación al mundial“, informó la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Guillermo Viscarra convocado a la selección boliviana para el repechaje. Foto: La Verde FBF.

¿Cuándo termina el contrato de Guillermo Viscarra con Alianza Lima?

Guillermo Viscarra tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026. El portero boliviano llegó a tienda blanquiazul a inicios del 2025, en el que estampó su rúbrica por dos temporadas. De esta manera, el golero de 'La Verde' buscará recuperar protagonismo en el primer equipo para así anhelar una renovación en los siguientes meses.